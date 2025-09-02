Augmenter la taille du texte
Mondial U20 : Double confrontation amicale Maroc-USA

Mercredi 3 Septembre 2025

Mondial U20 : Double confrontation amicale Maroc-USA
La sélection nationale des moins de 20 ans (U20) disputera deux matchs amicaux contre son homologue américaine, les 5 et 7 septembre, dans la ville de Pinatar (près de Murcie) en Espagne.

Ces deux rencontres, prévues à partir de 19 heures, s'inscrivent dans le cadre du programme de préparation de l'équipe nationale des moins de 20 ans pour la Coupe du monde prévue au Chili, indique la Fédération royale marocaine de football (FRMF) dans un communiqué publié sur son site officiel.

En prévision de cette double confrontation, ajoute le communiqué, l'entraîneur de l'équipe nationale des moins de 20 ans, Mohamed Ouahbi, a convoqué 29 joueurs.

 Il s'agit de : - Ismaël Aouad (RC Lens/France), Ayman Arguigue (CD Teruel/Espagne), Ismail Bakhty (Sturm Graz/Autriche), Yanis Benchaouch (AS Monaco/France), Adam Benaissa (Elche CF/Espagne), Ilias Boumassaoudi (Den Bosch/Hollande), Ayoub Chaikhoun (FC Nuremberg/Allemagne), Ali Houary (Elche CF/Espagne), Salim Laghzaoui (Fredrikstad FK/Norvège), Ibrahim Gomis (Olympique de Marseille/France), Issa Habri (Stade Rennes/France), Yassine Khalifi (Charleroi/Belgique), Hamza Koutoune (Annecy/France), Ali Maamar (Anderlecht/Belgique), Othmane Maama (Watford/Angleterre), Julien Mesbahi (FC Emmen/Pays Bas), Saad El Haddad (Venezia FC/Italie), Anas Tajouart (Anderlecht/Belgique), Mohamed Yassir Zabiri (Famalicão/Portugal), Younes El Bahraoui (KACM), Mohamed Hamony (Girona/Espagne), Mouad Dahak (Raja CA), Houssam Essadak (Union Touarga), Mohamed Taha Majni (Union Touarga), Ilyas Mahsoub (USM Oujda), Abdelhakim Mesbahi (AS FAR), Fouad Zahouani (Union Touarga), Gessime Yassine (US Dunkerque/France) et Youssef Hamdaoui (Antwerp/Belgique)

Libé

