Mondial U17 :Tirage au sort clément pour le Onze national

La sélection marocaine masculine de football des moins de 17 ans évoluera dans le groupe A de la Coupe du monde de la catégorie, qui aura lieu en Indonésie du 10 novembre au 02 décembre 2023, aux côtes de l'Indonésie, l'Équateur et du Panama, à l'issue du tirage au sort effectué vendredi à Zurich.



Les Lionceaux de l'Atlas avaient validé leur billet pour le Mondial de la catégorie pour la 2ème fois de l'histoire du football national, après avoir signé un parcours distingué lors de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN U17), qui a eu lieu en Algérie.



Voici la composition des groupes :



Groupe A : Indonésie (pays hôte), Équateur, Panama, Maroc.

Groupe B : Espagne, Canada, Mali, Ouzbékistan.

Groupe C : Brésil, Iran, Nouvelle-Calédonie, Angleterre.

Groupe D : Japon, Pologne, Argentine, Sénégal.

Groupe E : France, Burkina Faso, République de Corée, États-Unis.

Groupe F : Mexique, Allemagne, Venezuela, Nouvelle-Zélande.