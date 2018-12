Mondial 2026 : Le cinquième revers

Le souhait de tout un pays n’a pu hélas se concrétiser. L’organisation de la Coupe du monde FIFA 2026 avait été attribuée, à l’issue du 68ème Congrès de la FIFA tenu à Moscou, au trio Etats-Unis/Canada/Mexique, au détriment de la candidature marocaine.

Ce fut une large victoire pour United 2026 qui, sur les 199 associations et Fédérations ayant voté, a obtenu 134 voix contre seulement 65 pour Maroc 2026. Il s’agit là de la cinquième tentative d’organisation du Mondial vouée à l’échec pour le Maroc après les éditions de 1994, 1998, 2006 et 2010, remportées respectivement par les Etats-Unis, la France, l’Allemagne et l’Afrique du Sud.

Pourvu que les enseignements de ce cinquième échec soient retenus. La page 2026 tournée, il serait beaucoup plus approprié de se proposer à l’organisation de manifestations d’envergure continentale. Sauf que même à ce niveau, l’on a raté l’occasion d’organiser la CAN 2019 en ne se portant pas candidat, et ce après le retrait par la CAF de l’organisation de la prochaine édition au Cameroun.