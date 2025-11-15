Mondial-2026 - Barrages africains : Le Nigeria et la RD Congo en finale

-
Grâce aux réalisations d'Akor Adams (78e), Ejuke Chidera (97e) et Victor Osimhen (102e, 110e), le Nigeria franchit un pas vers une place aux barrages intercontinentaux qualificatifs au Mondial nord-américain. Mario Lemina (89e) a inscrit l’unique but pour le Gabon.
De son côté, la RD Congo a battu le Cameroun par 1 but à 0, lors de la deuxième demi-finale disputée également jeudi au stade Al Barid à Rabat, inauguré à cette occasion après des travaux de reconstruction en prévision de la Coupe d'Afrique Maroc-2025.
Grâce au but de Chancel Mbemba (90+2), la RDC aura l’occasion de disputer l’unique place africaine aux barrages intercontinentaux qualificatifs au Mondial nord américain, lors de la finale contre le Nigeria, prévue dimanche au stade Moulay El Hassan (20h00 GMT+1).
Le vainqueur de cette finale sera le représentant africain au Tournoi de barrages intercontinentaux de la FIFA, qui réunira également deux équipes de la Concacaf, une de l’AFC, une de la CONMEBOL (la Bolivie) et une de l’OFC (la Nouvelle-Calédonie), en mars 2026 lors de la fenêtre internationale (23-31 mars). Deux places seront alors en jeu pour intégrer le tableau final du Mondial-2026.