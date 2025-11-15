Augmenter la taille du texte
Mondial-2026 - Barrages africains : Le Nigeria et la RD Congo en finale

Dimanche 16 Novembre 2025

Mondial-2026 - Barrages africains : Le Nigeria et la RD Congo en finale
Le Nigeria s’est qualifié pour la finale des barrages de la zone africaine pour la Coupe du Monde 2026 de football, en battant le Gabon sur le score de 4 buts à 1 après prolongations (temps réglementaire: 1-1), lors de la première demi-finale disputée jeudi au stade Moulay El Hassan à Rabat, inauguré à cette occasion après des travaux de reconstruction en prévision de la Coupe d'Afrique Maroc-2025.

Grâce aux réalisations d'Akor Adams (78e), Ejuke Chidera (97e) et Victor Osimhen (102e, 110e), le Nigeria franchit un pas vers une place aux barrages intercontinentaux qualificatifs au Mondial nord-américain. Mario Lemina (89e) a inscrit l’unique but pour le Gabon.

De son côté, la RD Congo a battu le Cameroun par 1 but à 0, lors de la deuxième demi-finale disputée également jeudi au stade Al Barid à Rabat, inauguré à cette occasion après des travaux de reconstruction en prévision de la Coupe d'Afrique Maroc-2025.
Grâce au but de Chancel Mbemba (90+2), la RDC aura l’occasion de disputer l’unique place africaine aux barrages intercontinentaux qualificatifs au Mondial nord américain, lors de la finale contre le Nigeria, prévue dimanche au stade Moulay El Hassan (20h00 GMT+1).

Le vainqueur de cette finale sera le représentant africain au Tournoi de barrages intercontinentaux de la FIFA, qui réunira également deux équipes de la Concacaf, une de l’AFC, une de la CONMEBOL (la Bolivie) et une de l’OFC (la Nouvelle-Calédonie), en mars 2026 lors de la fenêtre internationale (23-31 mars). Deux places seront alors en jeu pour intégrer le tableau final du Mondial-2026.

Libé

Tags : Barrages africains, finale, Mondial-2026, Nigeria, RD Congo

