Mondial 2026 : L’espoir de toute une nation

L’année qui s’achève a été marquée par le dépôt de la candidature marocaine auprès de la Fédération internationale de football (FIFA), pour l'organisation de la Coupe du monde 2026.

Après les candidatures aux éditions de 1994, 1998, 2006 et 2010, le Maroc se porte pour la cinquième fois candidat pour l’organisation de l’évènement majeur du football mondial. L’espoir demeure légitime de voir le Mondial disputé au Maroc en dépit de la forte concurrence de la candidature commune présentée par les Etats-Unis d’Amérique, le Canada et le Mexique.

Pour le président et la secrétaire générale de la FIFA, Gianni Infantino et Fatma Samoura, « le processus de sélection du ou des pays hôte(s) de ce rendez-vous mondial se doit d'être au-dessus de tout soupçon »

Dans ce contexte, la FIFA a promis d'évaluer les différentes candidatures sur la base de "critères clairs et objectifs, avec un score attribué à chaque composante de la candidature".

L'annonce du pays hôte de la Coupe du monde 2026 se fera le 13 juin prochain, à la veille du coup d'envoi de la phase finale du Mondial 2018.