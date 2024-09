Mondial-2024 de futsal: Derrière les Lions de l’Atlas, le soutien indéfectible des supporters marocains

Il est presque 18 heures locale dans les abords de l’Humo Arena à Tachkent, qui accueille le premier match des Lions de l’Atlas au Mondial de futsal contre le Tadjikistan. L’affluence du public est à son apogée et on ne peut rater de vue les couleurs rouge et vert des supporters marocains. Surprenant, si on considère la distance et le fait que l’Ouzbékistan n’est pas très connu par les Marocains comme destination touristique.



Jeunes et moins jeunes, se déplaçant en solitaire, en groupes et même en familles, ces Marocains venus de différentes villes du Royaume et de différents pays où ils sont installés, ont donné de la couleur au lieu et fait régner une ambiance festive par leur chants et slogans entonnés à la gloire de la sélection nationale.



Pour Mehdi, un jeune homme venu de Safi, accompagné d’un ami, ce déplacement vise à supporter l’équipe nationale, mais également à découvrir l'Ouzbékistan.

"Nous sommes venus spécialement pour supporter la sélection nationale. Nous avons, par la même, visité ce beau pays que nous découvrons pour la première fois", a-t-il indiqué à la MAP.



Concernant les chances de l’équipe nationale lors de ce Mondial, Mehdi, à l’instar de tous les supporters marocains, attend énormément de Dguig et ses poulains.

"Nous espérons que notre équipe nationale jouera les demi-finales, voire la finale et pourquoi pas remporter le titre", a-t-il lancé.



La même ambition anime Yassir, son compagnon de voyage, venu lui de Mohammedia, pour qui l’équipe nationale a atteint un haut niveau et "nous comptons énormément sur elle pour se qualifier en finale, voire décrocher le titre".



"C’est la première fois que je viens supporter l’équipe de futsal. J’ai déjà assisté aux Mondiaux de football en Russie et au Qatar et aux JO de Paris", a-t-il confié.



Parmi ces supporters, certains font l’exception s'agissant du point de départ. Hicham n’a pas fait le départ du Maroc ou d’un pays d’accueil, mais de l’Ouzbékistan-même, où il est établi depuis presque une année. Et pour lui l’événement est spécial, vu qu’il lui permet de croiser des compatriotes.



"Je suis très heureux de retrouver des Marocains aujourd’hui, j’ai rencontré beaucoup de compatriotes", s’est réjoui cet enfant de la Médina de Rabat. "Regardez les Marocains, là où ils vont ils honorent le drapeau national", a-t-il lancé avec fierté.

Pour lui, tout plaide en faveur de l’équipe nationale lors de cette compétition.



"Vu le niveau atteint par le football marocain, toutes catégories confondues, le classement mondial de notre sélection de futsal (6ème au classement FIFA, Ndlr), l’ancrage du mini-foot (précurseur du futsal, Ndlr), dans la pratique sportive de notre jeunesse et l’énorme travail effectué sur le football dans le Royaume, le Maroc a imposé le respect à ses adversaires dans les compétitions footballistiques", a-t-il souligné.



Le déplacement des supporters marocains n’a pas été vain ce jour-là et en fin de soirée, ils ont célébré l’entrée en lice réussie des Lions de l’Atlas contre le Tadjikistan (4 à 2) et donnent rendez-vous à l’équipe nationale pour sa prochaine sortie, le 19 septembre à Tachkent, contre le Panamá lourdement battu par le Portugal (10-1).



Tachkent. Ali Refouh (MAP)