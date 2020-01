Monchi : En-Nesyri dispose d'un énorme potentiel

L’international marocain Youssef En-Nesyri, qui a rejoint le FC Séville pour un contrat de 5 ans et demi, est un joueur "talentueux qui dispose d’un énorme potentiel", a souligné, lundi, le directeur sportif du club andalou, Ramón Rodríguez Verdejo "Monchi". "Il s’agit d’un joueur qui n’a pas encore exploité tout le potentiel énorme dont il dispose. Il est encore jeune et il a beaucoup de choses à nous donner", a relevé Monchi lors de la présentation officielle de En-Nesyri comme nouveau joueur du FC Séville.

"Depuis le recrutement de Julen Lopetegui comme entraîneur de l’équipe, le nom de En-Nesyri était toujours sur la table. C’est un joueur qui s’adapte à notre plan de jeu", a-t-il expliqué.

"En-Nesyri réunit toutes les conditions requises par l’entraîneur et nous sommes heureux de l’avoir parmi nous", a indiqué le directeur sportif du FC Séville. Formé à l’Académie Mohammed VI de football, En-Nesyri a marqué la saison dernière neuf buts avec Leganés.

Auteur de quatre buts cette saison avec Leganés, En-Nesyri a été l’une des recrues les plus chères de l’histoire de l’équipe madrilène. Il avait rejoint Leganés en provenance de Malaga en contrepartie de plus de cinq millions d’euros.

Le FC Séville a payé la clause libératoire de En-Nesyri estimée à 20 millions d’euros.