Mohamed Salah, blessé, manquera deux matches

La star de l'équipe d'Egypte et de Liverpool Mohamed Salah, blessé, manquera les deux prochains matches de sa sélection à la Coupe d'Afrique des nations, a annoncé la Fédération égyptienne vendredi.



Salah, blessé aux ischio-jambiers de la jambe gauche contre le Ghana jeudi, manquera ainsi le dernier match du groupe B contre le Cap-Vert et l'éventuel huitième de finale en cas de qualification, a précisé l'instance dans un communiqué.



Le capitaine des Pharaons est sorti juste avant la pause contre les Ghanéens (2-2) en se plaignant de l'arrière de la cuisse gauche.



Mohamed Salah (96 sélections, 54 buts), qui avait égalisé sur penalty dans les derniers instants du premier match contre le Mozambique (2-2), n'a décidément pas la même réussite en CAN qu'avec Liverpool.



Il a déjà perdu deux finales continentales avec l'Egypte, en 2017 contre le Cameroun (2-1), avec un but encaissé dans les dernières minutes, et en 2022 contre le Sénégal (0-0, 4 t.a.b. à 2).



Sans leur vedette, les Egyptiens, qui ne comptent que deux points, disputeront lundi leur dernier match de groupe contre le Cap-Vert, déjà qualifié pour les huitièmes de finale.