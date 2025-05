L'AS FAR s'accapare une place en C1

L'AS FAR s'est accaparée une place en Ligue des Champions d'Afrique de football, en s'imposant (3-0) face au Hassania d'Agadir en match de la 30-ème et ultime journée de la Botola Pro D1 "Inwi", alors que le Moghreb de Tétouan a été relégué en Botola D2 après sa défaite face à la Jeunesse sportive Soualem (0-3).



Les buts des Militaires ont été inscrits par Ait Ourkhane (57è), Abdelfattah Hadraf (60è) et Hicham Boussefiane (79è).

Grâce à cette victoire, l'AS FAR termine la saison en deuxième position avec 57 points derrière la RS Berkane (championne), 3 unités devant le Wydad de Casablanca qui disputera la Coupe de la Confédération africaine.



Le MAT a occupé l'avant dernière position avec 23 points, accompagnant, ainsi, le Chabab Mohammedia (4 pts) en D2.



En revanche, les Rouge et Blanc ont pris le meilleur sur la Renaissance Zemamra par 2 à 0, buts signés Mohamed Rayhi (12è, pén) et Cassius Mailula (44è).



Par ailleurs, le HUSA et la JSS vont jouer leurs places en D1, en disputant les barrages contre les équipes classées 3ème et 4ème en D2.