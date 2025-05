CAN U20. Maroc-Sierra Leone : Un duel pour un ticket au Mondial

La sélection marocaine de football (U20) affrontera, ce lundi à 16 heures au stade 30 juin au Caire, son homologue sierra-léonaise en quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, dans une rencontre à double enjeu: Décrocher une qualification pour le Mondial et réserver une place dans le dernier carré de la CAN.



La qualification des Lionceaux de l'Atlas en quarts de finale de cette édition, qu'abrite l'Egypte jusqu'au 18 mai courant, a été obtenue après une prestation remarquable lors de la phase de groupes.



En effet, les hommes de Mohamed Ouahbi ont enregistré deux victoires et un match nul, s'adjugeant la première place du groupe B avec un total de 7 points devant le Nigeria.

Les Nationaux aborderont, ainsi, la rencontre face à la Sierra Leone avec un moral au beau fixe et une grande détermination pour sortir victorieux, comme l'a affirmé le sélectionneur national.



"L'ambition de l’équipe nationale est clairement de remporter le titre continental", a dit Mohamed Ouahbi, à l'issue du 3ème match de la phase de poules face à la Tunisie.

Il a, par ailleurs, exprimé sa grande confiance en ses joueurs et le travail accompli au quotidien par l'ensemble du staff.



De son côté, la sélection sierra-léonaise, qui participe pour la première fois à cette compétition continentale, a livré une bonne performance au sein du groupe A, aux côtés du pays hôte, l’Egypte, l’Afrique du Sud, la Zambie et la Tanzanie.



Néanmoins, la sélection marocaine ambitionne de poursuivre la dynamique de succès des différentes équipes nationales, à l'image des Lionceaux de l'Atlas (U17) et des Lionnes de l'Atlas de futsal.



A rappeler que le Maroc a été sacré champion de la CAN (U20) en 1997.

Pour ce qui est des autres matches comptant pour ce tour des quarts de finale, programmés tous ce lundi, le bal sera ouvert à 13 heures par la confrontation Nigeria-Sénégal. A 16 heures, outre Maroc-Sierra Leone, il y aura également Ghana-Egypte, alors qu’à 19 heures, la sélection sud-africaine affrontera son homologue de la RD.Congo.



Le Caire. Par Houdaifa El Hajjam (MAP)