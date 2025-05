Clap de fin pour le "Marrakech Express 2025"

Le "Marrakech Express 2025" a pris fin, samedi dans la commune de Ouirgane, relevant de la province d'Al Haouz, après un périple de 45 jours et plus de 3.500 km parcourus à vélo, alliant défi sportif et solidarité.



Initié par l'Association italienne CIP, cet événement international, qui a réuni une trentaine de cyclistes de divers horizons, avait pour objectif de promouvoir le tourisme inclusif, particulièrement au niveau de la province d'Al Haouz, touchée par le séisme du 8 septembre 2023.



Ce défi sportif et humain ayant traversé quatre pays, à savoir l’Italie, la France, l’Espagne et le Maroc, a été marqué par la participation de personnes à besoins spécifiques, apportant ainsi une dimension encore plus inclusive à cette manifestation sportive et solidaire.



De Torre Pellice, dans la province de Turin (Italie), jusqu’à Ouirgane, cette traversée à vélo a été aussi rythmée d'une série de projections de films et de rencontres culturelles visant à renforcer la portée de l’initiative.



L’événement a connu un accueil chaleureux au Maroc, notamment lors des étapes à Tanger, Rabat et Marrakech, qui ont favorisé des échanges profonds entre les participants et les communautés locales, dans une atmosphère empreinte d'émotion et de solidarité.



Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, Mostapha Benkhlafa, membre de l’association CIP, a souligné que cette "aventure se veut avant tout un acte de solidarité envers les personnes touchées par le séisme d’Al Haouz, tout en incarnant une expérience profondément inclusive, marquée par la participation d’une personne non-voyante".



Il a ajouté qu’il s’agit d’un véritable défi, porteur d’un message fort, celui de démontrer que les personnes en situation de handicap sont pleinement capables de relever des défis ambitieux.



De son côté, Yasmina, jeune participante marocaine, a exprimé sa joie à l’issue de cette "aventure humaine hors du commun", affirmant que "cette expérience va bien au-delà du sport, puisqu’elle porte un objectif profondément noble et porteur de sens".



Au-delà de l’exploit sportif, l’événement a eu pour vocation de sensibiliser à l’inclusion et d'encourager le dépassement de soi, tout en contribuant aux efforts de développement du tourisme durable dans la province d’Al Haouz.



Plusieurs actions solidaires ont été menées en marge de cette manifestation, notamment l'envoi de tandems à destination de personnes non-voyantes à Tanger, ainsi que la création du "Résilient Eco-camp Solidaire Toubkal Ouirgane (RESTO)", un projet de tourisme inclusif et durable, destiné à inspirer d’autres initiatives similaires dans la province.