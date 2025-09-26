Augmenter la taille du texte
Mohamed Ouahbi : Nous sommes heureux de remporter ces 3 points, mais nous n’avons encore rien fait

Mondial U20

Mardi 30 Septembre 2025

Le sélectionneur de l’équipe nationale des moins de 20 ans de football, Mohamed Ouahbi, s’est dit «heureux» de la victoire des Lionceaux de l’Atlas contre l’Espagne.

«Les joueurs ont montré leur capacité tactique et technique de gérer les différentes phases de jeu, à savoir  défendre de manière solide, notamment lors de la deuxième mi-temps, et avoir la possession de la balle», a indiqué Ouahbi dans des déclarations à la presse à l’issue de la rencontre.

«Nous sommes heureux de remporter ces 3 points contre l’Espagne, mais nous n’avons rien encore fait», a relevé le coach national, soulignant que l’équipe veut aller le plus loin possible dans cette compétition.

«Nous avons la confiance et le potentiel nécessaires pour affronter le reste de la compétition, mais nous devons avoir les pieds sur terre et rester humbles », a-t-il soutenu.
Et de conclure : «Nous n’avons pas peur des adversaires de taille comme l’Espagne ou le Brésil et nous voulons vivre ces matchs. Notre objectif est de gagner toutes les rencontres».

U20 féminine

La sélection marocaine féminine U20 de football a fait match nul face à son homologue ivoirienne, 3 buts partout, dimanche soir au stade olympique de Rabat, pour le compte du 2è tour retour des éliminatoires (Zone Afrique) de la Coupe du monde de la catégorie.

Les buts des Lioncelles de l'Atlas ont été marqués par Hajar Belkhair (58è, s.p, 90è+6) et Hafsa Houmaid (90è+1).
Ce résultat a permis à la Côte d'Ivoire d'empocher son ticket pour le 3è et avant-dernier tour des éliminatoires, dont les matches aller se tiendront entre le 6 et le 8 février 2026.

La manche retour sera disputée entre le 12 et le 14 du même mois.
La Coupe du monde féminine U20 aura lieu du 5 au 27 septembre 2026 en Pologne.
 
En de futsal

La sélection marocaine de futsal disputera deux rencontres amicales face à son homologue espagnole, les 19 et 21 octobre prochain à Rabat, indique la Fédération Royale marocaine de football (FRMF).
Programmés à partir de 19h00, ces matches auront lieu à la salle couverte du Palais des sports Prince Moulay Abdellah de Rabat, précise la FRMF dans un communiqué. Ces deux confrontations amicales servent de préparation pour l’équipe nationale en prévision des prochaines échéances, ajoute le communiqué.

Libé

Lu 114 fois

Tags : Mohamed Ouahbi, Mondial U20

