Mexico, ville la plus connectée au monde

Mexico, capitale d'un pays de 128 millions d'habitants, est la ville "la plus connectée au monde" par son nombre de points d'accès wifi publics et gratuits, a décrété mercredi le livre Guinness des records.



Le certificat a été officiellement remis à la maire, Claudia Sheinbaum (gauche au pouvoir), qui pourrait devenir la première présidente de l'histoire du pays en 2024, d'après de nombreux analystes.



Mexico, qui compte 9,2 millions d'habitants, dispose de 21.500 points d'accès wifi ("hotspots") publics et gratuits, a déclaré le représentant du Guinness pour l'Amérique latine, Carlos Tapia, lors d'une cérémonie au pied de la statue de l'Ange de l'Indépendance en plein centre-ville.



Cette distinction récompense la politique du "droit à l'internet pour tous", a estimé la présidente du gouvernement de la ville (maire) Claudia Sheinbaum.



Mme Sheinbaum a fait allusion aux familles pauvres qui n'ont pas d'abonnement à domicile.

Quinzième économie mondiale, le Mexique compte 55 millions de pauvres (43,9% de sa population) dont 3,8 millions de plus depuis 2018, selon une étude récente du Conseil national d'évaluation de la politique de développement social (Coneval). Une enquête contestée par le gouvernement.



Membre du parti au pouvoir Morena, Mme Sheinbaum est la dauphine du président Andres Manuel Lopez Obrador, selon de nombreux éditorialistes politiques.

A Mexico, les points de connexion se trouvent dans les transports publics essentiellement. Les connexions sont parfois saturées.



Des étudiants ont pu suivre leurs cours en ligne grâce au wifi gratuit pendant la fermeture des établissements scolaires au plus fort de la pandémie, de mars 2020 à septembre 2021.

La ville-Etat "Ciudad de Mexico" est l'une des plus peuplées au monde (20 millions d'habitants avec l'Etat de Mexico voisin).



Mexico détenait déjà plusieurs records comme celui de la plus grande réunion de danseurs.