Message de félicitations de S.M le Roi au Raja

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations aux membres du Club du Raja de Casablanca à l'occasion de sa consécration en finale de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF-2018).

Dans ce message, le Souverain souligne que "suite à la consécration du Club du Raja de Casablanca en finale de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF-2018), il Nous est agréable de vous adresser, et à travers vous, à l'ensemble des composantes de l'équipe et son large public, Nos chaleureuses félicitations pour ce grand exploit sportif continental mérité".

A cette occasion, S.M le Roi félicite toutes les composantes du club, à savoir les cadres techniques, médicaux et administratifs, ainsi que les dirigeants, les entraîneurs et les joueurs pour leurs efforts soutenus qui ont permis à l'équipe d'enrichir son palmarès de titres continentaux.

Le Souverain salue en particulier la belle prestation des joueurs qui ont fait preuve, tout au long de cette compétition sportive, de fair-play et de combativité, ce qui leur a permis de représenter le football marocain de la meilleure des façons.

S.M le Roi relève, en outre, que le nouveau sacre continental du Raja, qui répond aux attentes et à l'enthousiasme de son public et de la famille du football marocain, représentera une forte source de motivation pour l'ensemble des clubs sportifs nationaux afin de redoubler d'efforts et aspirer à davantage de réalisations.