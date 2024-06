Martil à l’heure du championnat d'Afrique de beach-volley

Le championnat d'Afrique de beach-volley, une étape qualificative pour les Jeux olympiques de Paris 2024, a débuté jeudi à Martil.



Ce championnat, organisé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI par la Confédération africaine de volley-ball, en coordination avec la Fédération Royale marocaine de volley-ball, et qui se poursuivra jusqu’au 24 juin, connaît la participation des meilleures équipes africaines, avec à la clé pour les équipes masculine et féminine qui remporteront le tournoi, une qualification pour les Jeux olympiques de Paris.

Lors de la première journée de ce championnat, qui réunit 17 équipes masculines et 12 équipes féminines, 20 matchs ont été joués.



L'équipe masculine marocaine, composée de Zouheir Elgraoui et Mohamed Abicha, a joué son premier match avec enthousiasme et sérieux pour entamer la défense de son titre, en battant son homologue de Guinée-Bissau en deux sets (21/9 et 21/13).



L'équipe féminine marocaine de beach-volley, composée de Noura Darrhar et Imane Yakki, a également remporté son premier match contre son homologue béninoise en deux sets (21/12 et 21/10).



Chez les hommes, les équipes du Maroc, du Ghana, d'Egypte, de Guinée-Bissau, du Mozambique, de Gambie, du Rwanda, du Bénin, du Sénégal, d'Afrique du Sud, des Comores, de Sierra Leone, du Togo, de Maurice, du Cameroun, du Botswana et du Kenya se disputent le titre de champion d'Afrique et la qualification pour les Jeux olympiques de Paris.



Pour ce qui est des dames, l'équipe nationale sera en compétition avec le Rwanda, le Bénin, le Nigeria, le Kenya, la Gambie, Maurice, le Cap-Vert, le Niger, l'Egypte, le Ghana et le Cameroun.



Dans une déclaration à la MAP, le président délégué de la Fédération Royale marocaine de volley-ball, Abdelhamid Ouaqouaq, a souligné que cette compétition continentale réunit 20 pays africains dans les catégories masculine et féminine, ajoutant que les équipes victorieuses dans chaque catégorie obtiendront leur qualification pour les Jeux olympiques qui se tiendront cet été à Paris.



Il a relevé que le Maroc est devenu une terre d'accueil pour les manifestations sportives continentales et internationales, grâce à sa réputation et à son expertise dans l'organisation et la réussite des événements sportifs.



De son côté, le joueur de l'équipe marocaine Zohair Elgraoui a mis en avant le niveau élevé des équipes participantes à ce championnat, réaffirmant la détermination de l'équipe nationale à conserver son titre africain et à obtenir sa qualification pour les Jeux olympiques pour la deuxième fois consécutive après ceux de Tokyo.



A noter que juste après la clôture de ce championnat continental, Martil accueillera le championnat d'Afrique de beach-volley des moins de 19 ans, qualificatif pour le championnat du monde en Chine.