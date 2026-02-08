Marsa Maroc signe un contrat de gestion avec la National Port Authority of Liberia

Marsa Maroc et la National Port Authority of Liberia ont signé un contrat de gestion pour l’exploitation de deux jetées au port de Monrovia.



Suite à un appel d’offres international, Marsa Maroc a été désignée attributaire d’un contrat de gestion pour le compte de la National Port Authority of Liberia, fait savoir la société dans un communiqué, notant que ce partenariat constitue une première étape en vue d’une future concession pour un terminal polyvalent au port de Monrovia, qui occupe une position centrale dans le paysage portuaire du Libéria.



Cet accord s’inscrit dans une ambition commune visant à moderniser et dynamiser les infrastructures portuaires du Libéria, en conjuguant l’expertise opérationnelle de Marsa Maroc et la vision stratégique de la National Port Authority of Liberia, souligne le communiqué.



Dans le cadre de ce contrat, Marsa Maroc, à travers sa filiale Marsa Maroc International Logistics (MMIL), assurera des travaux de réhabilitation, mettra à disposition des équipements portuaires et apportera son expertise dans la manutention des vracs pour assurer l’exploitation de deux jetées au port de Monrovia. La mise en service progressive du projet est prévue à partir du premier semestre 2026, rapporte la MAP.



Principal port en eau profonde du pays, le port de Monrovia concentre l’essentiel des opérations d’importation et d’exportation, faisant de lui la porte d’entrée maritime incontournable de l’économie libérienne.



Ce projet contribuera à améliorer durablement les performances opérationnelles du port de Monrovia et à renforcer la compétitivité portuaire et logistique du Libéria, au service du développement économique du pays.



Ainsi, Marsa Maroc réaffirme son rôle d’opérateur portuaire de référence capable d’intégrer des projets d’envergure aux côtés de partenaires internationaux de premier plan et poursuit, ainsi, avec succès la mise en œuvre de son plan stratégique "Marsa 2030".