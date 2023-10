Marsa Maroc : Le RNPG en hausse de 12,7% au premier semestre

Le Résultat Net Part du Groupe (RNGP) de Marsa Maroc s'est élevé à 433 millions de dirhams (MDH) à fin juin 2023, en hausse de 12,7% par rapport à une année auparavant.



Dans un communiqué sur ses indicateurs du premier semestre 2023, Marsa Maroc fait état d'un trafic global de 27,2 millions de tonnes (MT), en hausse de 8,4% par rapport au 1er semestre de 2022.



Ce niveau d'activité résulte de la progression du trafic conteneurisé de 19% à 1.214 K.EVP (équivalent vingt pieds), explique la même source, notant que le trafic de vrac et divers s'est établi au même niveau qu’à la fin du premier semestre 2022 à 14,1 MT.



Il résulte, également, de la hausse du trafic de vrac solide qui s’est établi à 8,5 MT, marquant une hausse de 11%, tandis que le trafic de vrac liquide est en recul à 4,6 MT et le trafic conventionnel à 1,03 MT

Grâce à cette progression du volume de trafic traité de 8,4%, Marsa Maroc a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de plus de 2,1 milliards de dirhams (MMDH) au 30 juin 2023, en hausse de 6,3% par rapport à la même période de l’année précédente.



En outre, le communiqué fait savoir que l'Excédent Brut d’Exploitation (EBE) s’est établi à 1,03 MMDH en hausse de 6,5% par rapport à la même période de l’exercice précédent grâce à la progression du chiffre d’affaires en parallèle d’une augmentation limitée des charges d’exploitation de 3,5%.

Et de conclure que le résultat d’exploitation a atteint 768 MDH en progression de 11,5%.