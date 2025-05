La Bourse de Casablanca démarre en territoire positif

La Bourse de Casablanca a démarré en hausse mercredi, son principal indice, le MASI, progressant de 0,32% à 17.623,36 points (pts).



Le MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, s'adjugeait 0,31% à 1.435,65 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody's ESG Solutions, prenait 0,2% à 1.205,45 pts.



De son côté, le MASI Mid and Small Cap, mesurant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, avançait de 0,18% à 1.739,11 pts.



Aux valeurs individuelles, les meilleures performances étaient réalisées par TotalEnergies Marketing Maroc (+9,81% à 2.059 DH), Maghreb Oxygène (+4,98% à 442 DH), Réalisations Mécaniques (+2,75% à 485 DH), Afriquia Gaz (+2,23% à 4.211 DH) et Résidences Dar Saada (+1,92% à 106 DH).



À l'opposé, Sanlam Maroc (-9,07% à 1.955 DH), Stokvis Nord Afrique (-3,96% à 53,4 DH), Lesieur Cristal (-2,78% à 280 DH), AtlantaSanad (-2,04% à 139 DH) et Taqa Morocco (-0,97% à 2.440 DH) accusaient les plus fortes baisses



La veille, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,74%.