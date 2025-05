L'AMMC publie la 4ème édition de son rapport "Marché des capitaux en chiffres"

L'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a publié, lundi, la quatrième édition de son rapport "Le marché des capitaux en chiffres", un document de référence qui présente les statistiques clés du marché des capitaux marocain pour l'année 2024.



Le "Marché des capitaux en chiffres" est un document préliminaire au rapport annuel de l'AMMC qui présente les principaux indicateurs statistiques relatifs au marché des capitaux, indique l'Autorité dans un communiqué.



Ce 4ème numéro du rapport revient sur les indicateurs clés du marché au titre de l'année écoulée et présente une série complète de données relatives aux différents segments du marché, fait savoir la même source, ajoutant que certaines de ces données sont exclusivement produites par l'AMMC.

Le rapport "Le marché des capitaux en chiffres 2024" est disponible en téléchargement sur le site web de l'AMMC.



Membre de l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) depuis 1996, l'AMMC a signé, en 2007, la convention multilatérale d'échange et de coopération (Multilateral Memorandum of Understanding/MMOU) de l'OICV faisant du Maroc le 44ème pays signataire et le 3ème pays africain.

L'Autorité préside également depuis février 2020, le Comité régional Afrique Moyen-Orient (AMERC).