Marrakech: Tenue du 34ème Congrès national de rhumatologie

Les travaux du 34ème Congrès National de Rhumatologie, ont débuté, jeudi à Marrakech, avec la participation d'un parterre de spécialistes de renom, d'experts, de chercheurs et d'étudiants.



Initié par la Société Marocaine de Rhumatologie (SMR), cet événement de trois jours se veut une vitrine privilégiée de l'expertise et de l'innovation dans le domaine des maladies de l'appareil locomoteur.



Dans une déclaration à la MAP, Imane El Bouchti, directrice du congrès, a souligné l'importance capitale de cette spécialité médicale et la valeur inestimable des manifestations et congrès de médecine dans la promotion de la santé.



Également chef de service de rhumatologie au CHU Mohammed VI de Marrakech, Mme Imane a mis en avant le rôle crucial de ces rencontres pour la diffusion des connaissances, la stimulation de la recherche scientifique et le perfectionnement des pratiques cliniques.



"En tant que rassemblement annuel d'experts et de chercheurs, ce congrès offre une opportunité unique de consolider les liens professionnels et de repousser les frontières du savoir dans le domaine de la rhumatologie", a-t-elle fait savoir. Dans le même sillage, Fatine Kronbi, praticienne, a relevé l'impact majeur de ces événements sur l'évolution des pratiques médicales et sur l'amélioration constante de la prise en charge des patients atteints de maladies rhumatismales.



Pour elle, ces congrès représentent "bien plus qu'une simple réunion professionnelle, ce sont des moments d'apprentissage, d'inspiration et d'innovation qui contribuent à façonner l'avenir de la médecine rhumatologique".



Comme chaque année, le comité scientifique propose un programme riche et varié durant 3 jours, avec des conférences d'actualités, des symposiums et des ateliers pratiques abordant tous les aspects des maladies de l'appareil locomoteur.



Ce programme sera enrichi cette année par des sessions thématiques et des conférences de pédagogie, soulignent les organisateurs.