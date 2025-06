Maroc/Royaume-Uni : Un partenariat stratégique “vital” tourné vers les résultats

Le Maroc et le Royaume-Uni, deux pays déjà liés par des relations solides, viennent de sceller un partenariat stratégique «vital» tourné vers les résultats, écrit vendredi le portail britannique "Politics.co.uk".



Dans une tribune signée Fabian Hamilton, député travailliste à la Chambre des communes, Chambre basse du Parlement de Westminster, le portail, qui se spécialise dans les questions stratégiques, a souligné que le Maroc s'impose comme «partenaire vital et fiable» du Royaume-Uni, tant sur les plans sécuritaire qu’économique, dans un contexte de renforcement stratégique des relations entre les deux pays.



Le renforcement de ce partenariat entre Rabat et Londres s'est fait dans le sillage du soutien exprimé récemment par le Royaume-Uni en faveur du plan d'autonomie marocain comme la base la plus crédible, viable et pragmatique pour résoudre le différend régional autour du Sahara, a rappelé M. Hamilton, estimant qu’il s'agit d'une décision «pratique et morale» pour aboutir à une paix durable dans la région.



De plus, à travers ce soutien fort au plan d’autonomie marocain, le Royaume-Uni rejoint des alliés comme les Etats-Unis, la France et l'Espagne, a poursuivi le président du Groupe britannique auprès de l’Union interparlementaire.



En matière de sécurité, «le Maroc est un partenaire vital dans la lutte contre (...) le terrorisme et le trafic d'êtres humains », a précisé M. Hamilton, notant qu'auprès du Maroc, le Royaume-Uni peut compter sur « un allié fiable et riche en ressources».



En plus d'être important pour la sécurité en Afrique du Nord et dans l'ensemble de la région, le partenariat entre le Maroc et le Royaume-Uni a aussi des conséquences concrètes et positives sur le plan économique, a observé le député travailliste qui co-préside le groupe parlementaire multipartite pour le Maroc au sein du Parlement de Westminster.



Ainsi, les liens bilatéraux ont franchi une nouvelle étape depuis que le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, a redéfini les relations économiques de Londres avec Rabat, «dans le cadre d'une approche pragmatique et pleine de bon sens », a-t-il commenté.



Cette réinitialisation des relations maroco-britanniques fera progresser les échanges commerciaux bilatéraux et ouvrira des opportunités pour les entreprises britanniques et marocaines, a soutenu M. Hamilton, rappelant les vastes projets de coopération que les deux pays sont en passe de lancer dans plusieurs secteurs, notamment ceux des infrastructures liées en particulier à la Coupe du monde de football 2030 que le Maroc coorganisera avec l’Espagne et le Portugal.