Maroc/Etats-Unis : L’ADII et l'US CBP signent une déclaration de principes en matière de sûreté des conteneurs

Le directeur général de l'Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII), Abdellatif Amrani, et le directeur exécutif des opérations internationales et consultatives du Service des douanes et de la Protection des Frontières (CBP) des Etats-Unis, Donald Conroy, ont signé, mardi à Rabat, la Déclaration de principes actant l’adhésion de la douane marocaine au Programme américain "Initiative de Sûreté des Conteneurs" (CSI).



Cette étape marque une avancée majeure dans la coopération douanière entre le Maroc et les Etats-Unis d’Amérique, fondée sur la confiance mutuelle et l’objectif partagé de sécuriser la chaîne logistique tout en facilitant les échanges commerciaux, contribuant ainsi à la sécurité et à la prospérité économique des deux pays, indique un communiqué conjoint de l'ADII et du CBP.



Basé sur l’Accord bilatéral d’assistance administrative mutuelle de 2013, le nouveau cadre conventionnel étend désormais le dispositif CSI, déployé dans les principaux hubs maritimes mondiaux, aux ports marocains qui rejoindront le réseau des ports méditerranéens déjà labellisés CSI, parmi lesquels Algésiras (Espagne), Marseille (France) et Gioia Tauro (Italie), précise la même source.



Né de la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour faire du Maroc un hub de référence, en particulier en matière portuaire, Tanger Med est depuis quelques années un pôle logistique incontournable capable de rivaliser avec les plus grands ports méditerranéens, fait savoir le communiqué.



La labellisation CSI vient aujourd’hui consacrer ce statut, offrant des délais de dédouanement et des coûts associés encore plus maîtrisés, gage de confiance et d’attractivité accrues pour les armateurs, les investisseurs internationaux, les exportateurs, et l’ensemble des acteurs commerciaux et économiques intervenant dans la région, rapporte la MAP.



M. Amrani a rappelé que ce projet trouve ses racines dans les premiers échanges de décembre 2012 à Washington lors du 3ème Comité conjoint Maroc-USA. "Nous affirmons, avec cette adhésion, notre volonté de conjuguer sécurité et fluidité des échanges, tout en consolidant le statut de Tanger Med comme plaque tournante sécurisée de classe mondiale", a-t-il déclaré.



De son côté, M. Conroy a souligné que cette "Déclaration de principes signée aujourd’hui renforce un partenariat bâti sur la confiance, l’innovation et la responsabilité commune de protéger notre communauté mondiale".



Ces déclarations illustrent la vision proactive partagée par les deux Administrations partenaires : déployer en amont un modèle de sécurité fondé sur l’analyse de risque et le ciblage.



En étendant ainsi le réseau CSI, les Administrations douanières marocaine et américaine renforcent le ciblage et l’analyse prédictive des cargaisons à haut risque avant embarquement, contribuant ainsi à lutter efficacement contre les menaces et à garantir la protection des consommateurs et des citoyens des deux nations.



La cérémonie de signature s’est tenue en présence de Mme Aimee Cutrona, chargée d'affaires à l'ambassade des États-Unis au Maroc, de M. Idriss Aarabi, directeur général de Tanger Med Port Authority et M. Timothy Stone, attaché régional en charge des douanes, ainsi que de hauts responsables de l’ADII, de CBP et de l’ambassade.