Maroan Sannadi rêve de porter les couleurs du Maroc

Maroan Sannadi, qui a fait ses débuts en Liga samedi sous les couleurs de l’Athletic Club de Bilbao, ne cache pas ses ambitions de représenter le Maroc au plus haut niveau, rapporte, lundi, le journal espagnol "Marca".



Le jeune attaquant, qui a récemment rejoint le club basque pour un contrat qui court jusqu’en 2029, a assuré que son plus grand rêve est de porter le maillot de la sélection nationale marocaine, écrit le quotidien spécialisé dans l'actualité sportive.



En équipe nationale marocaine, Sannadi espère se faire une place aux côtés de Youssef En-Nesyri et Ayoub El Kaabi, grâce à ses qualités indéniables qui pourraient renforcer l’efficacité offensive des Lions de l’Atlas.



Sannadi a signé un parcours remarquable cette saison avec le Barakaldo FC en inscrivant 11 buts en 20 matchs et en se hissant en tête du classement des buteurs de la D3 espagnole, relève "Marca", notant que le jeune prodige de 24 ans a rapidement attiré l’attention de l’Athletic Bilbao, qui s'est attaché ses services pour près de 4 millions d’euros.



Maroan Sannadi, "nouvelle sensation" de cette deuxième partie du championnat, dispose des qualités nécessaires pour s'imposer comme un attaquant de haut niveau en Europe, ajoute le quotidien espagnol.