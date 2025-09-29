Marchés monétaire et obligataire : Principaux points de la note hebdomadaire de BKGR

-
Le groupe OCP améliore son chiffre d'affaires à 52,2 MMDH à fin juin 2025
Le dirham se déprécie de 0,1% face à l'euro du 18 au 24 septembre
Focus sur les implications pratiques pour les entreprises marocaines et espagnoles
Industrie : L'innovation, la digitalisation et l'ancrage local, trois leviers pour renforcer la compétitivité nationale
Le CESE tient la 174e session ordinaire de son Assemblée générale
Marché monétaire :
- Le déficit de liquidité bancaire moyen s'est allégé de 3,37% à 132 milliards de dirhams (MMDH).
- Les avances à 7 jours de Bank Al-Maghrib (BAM) ont reculé de 1,57 MMDH pour s'établir à 58,3 MMDH.
- Les placements du Trésor ont baissé, avec un encours quotidien maximal de 13,8 MMDH, contre 16,7 MMDH lors de la période précédente.
- Le TMP s'est stabilisé à 2,25% alors que le MONIA a reculé à 2,187%.
Marché obligataire :
- Le marché obligataire secondaire a affiché une tendance haussière marquée par des progressions notables sur les maturités à 13 semaines (+45 points de base "pbs") et à 26 semaines (+36 pbs).
- Le Trésor a levé un montant total de 1,9 MMDH, lors de la dernière adjudication intervenant le lendemain du Conseil de BAM, soit 50% du montant initialement proposé de 3,77 MMDH.
- La levée concerne l’échéance 2 ans avec un taux limite de 2,2817% et a entraîné une baisse du taux primaire de 2,8 pbs pour la ligne 2 ans.