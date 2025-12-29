Transport aérien : Plus de 30,2 millions de passagers accueillis à fin octobre 2025

-
Cette évolution est tirée par le raffermissement du trafic international de passagers de 10,6%, conjugué à celui du trafic national (+13,9%), selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).
Cette progression s’explique, d’autre part, par la croissance soutenue du trafic de passagers enregistrée avec l’Europe (+9,9%), le Moyen et l’Extrême Orient (+16%), l’Amérique du Nord et du Sud cumulées (+22,1%), l’Afrique (+9,8%) et les Pays du Maghreb (+10,2%).
S’agissant du trafic aérien de fret, il s’est accru de 6,2% à fin octobre 2025, poursuit la DEPF dans sa note de conjoncture du mois de décembre 2025 (N°3476).
Du côté de l’activité portuaire, le volume global des trafics de commerce manutentionnés au sein des ports nationaux a augmenté de 11,2% à fin septembre 2025, après un renforcement de 14% un an auparavant, pour atteindre les 196,8 millions de tonnes. Près de 60% de ce volume a été traité au niveau du hub portuaire Tanger Med, soit 118 millions de tonnes, en consolidation de 14,9%.
Par type de flux, au niveau national, ce dynamisme revient au renforcement du trafic de transbordement de 15,7%, des importations de 4,8%, des exportations de 7,6% et du cabotage de 30%.
S’agissant du trafic de passagers, plus de 4,7 millions de passagers ont transité par les ports nationaux à fin septembre 2025, soit une augmentation de 3,7%. Concernant l'activité de croisière, son flux s’est renforcé de 68,2%, avec un nombre de 213.101 croisiéristes.
Au terme des dix premiers mois de 2025, un trafic de près de 87 millions de tonnes a été manutentionné au sein des ports gérés par l’ANP, en accroissement de 6%, résultat de l’augmentation du trafic des importations de 4,6%, de celui des exportations de 4,2% et de celui de cabotage de 55,7%.
Quant à l’activité ferroviaire, le trafic voyageurs a atteint 42 millions à fin septembre 2025, en amélioration de 2%. Pour ce qui est du trafic de fret, son volume s’est élevé à 17 millions de tonnes au troisième trimestre 2025, en raffermissement de 14%.