Marché obligataire: Le Trésor lève 3,8 MMDH

Le Trésor a effectué une levée de 3,8 milliards de dirhams (MMDH) durant la 3ᵉ séance d’adjudication du mois de juillet, selon Attijari Global Research (AGR). Compte tenu d’une demande qui s’élève à 10 MMDH, le taux de satisfaction de la séance ressort à 38%, précise AGR dans son dernier "Weekly Hebdo Taux - Fixed Income" couvrant la période du 5 au 11 juillet. La confrontation offre/demande en bons de trésor a eu un impact visible sur la partie de la courbe primaire concernée par la levée de cette semaine, ajoute la même source. Les taux de rendement des maturités 26 semaines, 52 semaines, 5 ans et 15 ans reculent de 10, 4, 24 et 21 points de base (pbs) respectivement, atteignant ainsi des plus bas depuis le T1-23. Les baisses sur la courbe secondaire ont varié entre -5 pbs et -9 pbs. A deux séances de la fin du mois de juillet, le montant cumulé des levées ressort à 14,3 MMDH. Le Trésor dépasse ainsi de 17% le besoin mensuel annoncé de 12,3 MMDH. Dans ces conditions, les experts d’AGR anticipent un financement confortable des besoins du Trésor sur le marché domestique à court terme, expliquant qu'il s'agit d'un scénario soutenu par la situation confortable des finances publiques durant ce 3ème trimestre, à travers une hausse des placements du Trésor sur le marché monétaire.