Marathon de Murcie : Victoire des Marocains Bilal Marhoum et Mustapha El Aziz

L'athlète marocain Bilal Marhoum a remporté, dimanche, le marathon de Murcie, lors d'une 12e édition dominée par les coureurs marocains, avec la victoire de Mustapha El Aziz au semi-marathon et deux autres places au podium.



Dans l’épreuve reine, Bilal Marhoum (33 ans) a imposé son rythme dès les premiers kilomètres et franchi la ligne d’arrivée en 2h 15min 34s, devançant le Britannique William Strangeway de près de trois minutes et l'Erythréen Ebrahim Abdulaziz de plus de huit minutes.



Le semi-marathon a également été dominé par les athlètes marocains, avec la victoire éclatante de Mustapha El Aziz. A 39 ans, le champion marocain a établi un nouveau record de la course avec un chrono de 1h 02min 13s, devançant son compatriote Moussab Hadout de 27 secondes et l’Ougandais David Korichei Cheserek de 48 secondes.

Dans la catégorie féminine du semi-marathon, la Britannique Lily Partridge a conservé son titre en bouclant le parcours en 1h 13min 21s.



La Marocaine Nouhaila El Gazouir s’est hissée sur le podium en décrochant la troisième place, à seulement 31 secondes de la gagnante, confirmant la présence marocaine dans les premières places de la compétition.

Près de 10.000 athlètes issus de plus de 80 pays, soit 25% de plus que l’an dernier, ont parcouru les principales artères de la ville à l’occasion du 1.200ème anniversaire de sa fondation.