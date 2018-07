Maradona vs FIFA : Le clash

La Fifa a "fermement" dénoncé mercredi soir les "insinuations" de la légende du foot argentin Diego Maradona, à propos de l'arbitrage du 8e de finale du Mondial-2018 entre la Colombie et l'Angleterre, les Three Lions arrachant la qualification aux tirs au but (1-1, 4-3 t.a.b.).

Dans une émission télévisée vénézuélienne, Maradona avait estimé que les Colombiens avaient été victimes d'un "vol monumental" de la part de l'arbitre américain Mark Geiger, à propos d'un penalty sifflé pour une faute de Carlos Sanchez sur Harry Kane (57e). "La Fifa est encore vieille et truquée", avait même lancé la vedette argentine.

"La Fifa est désolée de lire de telles déclarations de la part d'un joueur qui a écrit l'histoire de notre sport", déplore l'instance.

"Les commentaires et les insinuations supplémentaires sont totalement infondés et inappropriés", considère la Fifa, qui "réprouve fermement les critiques sur la performance des arbitres qu'elle considère comme positive", compte tenu des enjeux qui entouraient la rencontre.

Outre Maradona, le capitaine de la Colombie Radamel Falcao avait également mis en doute la "partialité" de l'arbitre.

L'Angleterre a bénéficié d'un penalty après une faute flagrante de Carlos Sanchez, transformé par Harry Kane (57e). Yerry Mina a égalisé en fin de match (90+3) mais les Anglais ont fini par l'emporter aux tirs au but.