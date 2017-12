Maradona : Mbappé est pour moi la révélation du football

Kylian Mbappé, septième du classement du Ballon d'Or 2017 à seulement 18 ans, est "la révélation du football" et peut faire mieux que beaucoup de joueurs actuels, a estimé l'Argentin Diego Maradona vendredi dans une interview au quotidien espagnol As.

"Mbappé est pour moi la révélation du football", a déclaré l'ancien meneur de jeu de l'équipe d'Argentine et champion du monde en 1986. "Il me semble qu'il peut être meilleur que beaucoup de joueurs".

Mbappé, qui aura 19 ans le 20 décembre, achève une année 2017 ébouriffante: il est devenu titulaire en club et en sélection, champion de France avec Monaco, demi-finaliste de la Ligue des champions dont il est le meilleur buteur de moins de 20 ans (10 buts en 15 matches) et deuxième transfert le plus cher de l'histoire (180 M EUR de Monaco au PSG via un prêt le 31 août).

Maradona a d'ailleurs cité le Français parmi les joueurs qui mériteraient de troubler le sempiternel duel Lionel Messi-Cristiano Ronaldo pour le gain du Ballon d'Or (cinq chacun depuis 2008).

"Le donner à Cristiano et le donner à Messi est devenu ennuyeux", a jugé l'Argentin. "Il faudrait que d'autres se mêlent à la bagarre, comme (Edinson) Cavani, Mbappé, (Zlatan) Ibrahimovic. Je ne sais pas, il faudrait qu'il y en ait quelques autres."

Au passage, Maradona a expliqué avoir conseillé à Florentino Pérez, président du Real Madrid, de recruter Mbappé.

"Je l'ai dit à Florentino: recrutez Mbappé. Je le lui ai dit! C'était quand on s'est vu à la Fifa", a raconté l'ancien sélectionneur argentin. "Il m'a dit: +Mais tu sais bien que j'ai déjà Cristiano, et untel..."

"Pour moi, il faut que (le Real) achète Mbappé", a conclu Maradona.

Selon la presse, le Real Madrid s'était un temps penché sur le dossier du joueur français cet été avant d'être devancé par le PSG.