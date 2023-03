Manchester United coule le Betis

Manchester United a bien rebondi après sa déroute contre Liverpool (7-0) dimanche en s'imposant 4-1 à domicile face au Betis Séville, au contraire d'Arsenal, accroché à Lisbonne par le Sporting (2-2), jeudi en 8e de finale aller de la Ligue Europa.



Côté italien, l'AS Rome a pris une belle option sur son terrain en dominant la Real Sociedad 2-0, et la Juventus a eu plus de mal à Turin contre Fribourg (1-0).



Arsenal, leader de Premier League, a dû se contenter du match nul (2-2) sur la pelouse du Sporting Portugal, actuel 4e de son championnat. Un but de l'international français William Saliba (1-0, 22e) a précédé celui de Gonçalo Inacio (1-1, 35e).



Au retour des vestiaires, Paulinho a donné un avantage de courte durée au Sporting (2-1, 55e) puisque Hidemasa Morita a marqué un but contre son camp quelques minutes plus tard (2-2, 62e).



A Manchester, sous des bourrasques de pluie et de neige, Marcus Rashford a ouvert le score dès la 10e minute d'une frappe puissante sous la barre contre le Betis Séville, privé de Nabil Fekir, blessé à un genou et forfait pour le reste de la saison.



Le Betis a égalisé par Ayoze Perez d'une superbe frappe croisée à ras de terre depuis l'angle droit de la surface de réparation (32e).



Puis les Red Devils ont pris l'ascendant et marqué trois nouveaux buts par le Brésilien Antony, d'une magnifique frappe enroulée en pleine lucarne (52e), une tête de bruno Fernandez sur corner (58e) et enfin par Wout Weghorst (82e).



A Turin, la Juventus s'est contentée du strict minimum face à Fribourg, cinquième de Bundesliga. Le champion du monde argentin Angel Di Maria a débloqué la situation à la 53e minute, en reprenant de près un centre de Filip Kostic. Les Allemands ont cru égaliser à la 62e par Lucas Holer, mais la but a été refusé pour une faute de main après visionnage de la VAR.



La Juventus jouait sans Paul Pogba, non retenu dans le groupe pour raisons disciplinaires.

Sur son terrain, l'Union Berlin a égalisé à la 89e minute par Sven Michel (3-3) contre la surprenante équipe belge de l'Union St-Gilloise.



Le Nigérian Victor Boniface a réussi un doublé pour la St-Gilloise, vice-championne de Belgique et actuellement deuxième de son championnat derrière Genk. Les deux équipes s'étaient déjà affrontées en phase de poules et avaient chacune gagné un match 1-0 chez l'adversaire.

Les matches retour seront joués jeudi prochain.