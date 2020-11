Makran au MAS et Kodjo au FUS

Abderrahim Makran s'est engagé avec le Maghreb de Fès(MAS), en provenance du FUS deRabat, a annoncé dimanche le club de la capitale. "Le Fath union sport et le Maghreb association sportive de Fès ont conclu un accord pour le transfert définitif de Abderrahim Makran", a écrit le FUS dans un communiqué publié sur son site internet. La même source a fait savoir que "le désormais exattaquant du club de la capitale a paraphé son contrat aujourd’hui en faveur du MAS après avoirsatisfait la traditionnelle visite médicale". "Le club et l’ensemble de ses composantes souhaitent le meilleur des succès à Abderrahim Makran en compagnie de sa nouvelle formation et pour la suite de sa carrière et le félicitent pourle professionnalisme dont il a toujours fait preuve lors de son passage", ajoute le communiqué. OutreAbderrahim Makrane, il convient de rappeler que le gardien de butAyman Majid s'est engagé, lui aussi, avec le MAS en provenance du FUS. "Le Fath Union Sport et le Maghreb Association Sportive de Fès ont conclu un accord pour le transfert définitif deAyman Majid", a écrit le FUS dans un communiqué publié surson site internet. La même source a faitsavoir que "le désormais ex-portier du club de la capitale a paraphé son contrat aujourd’hui en faveur du MAS après avoir satisfait la traditionnelle visite médicale". "Le club et l’ensemble de ses composantes souhaitent lemeilleur dessuccès àAyman Majid en compagnie de sa nouvelle formation et pour la suite de sa carrière", ajoute le communiqué. Ayman Majid avait porté la saison écoulée, à titre de prêt, les couleurs du Raja de Béni Mellal,relégué en Botola Pro D2. Par ailleurs, l'Ivoirien Cedric Elysee Kodjo a signé pourle FUS deRabat, en provenance du Wydad de Fès, a annoncé dimanche le club de la capitale. "Le milieu de terrain offensif a paraphé un contrat de troissaisons en faveur du FUS avec lequel il est lié jusqu’en juillet 2023, a indiqué un communiqué publié sur le site internet du club. La même source a ajouté que l'Ivoirien s’est engagé en faveur du club de la capitale après avoirsatisfait la traditionnelle visite médicale.Agé de 27 ans, le joueur évoluait depuis deux saisons en compagnie de la formation du Wydad de Fès après des passages notamment à l’USM Oujda et au Séwé Sport (Côte d’Ivoire).