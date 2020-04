Magic Johnson plaide pour une reprise à huis clos en NBA

La légende des Lakers Magic Johnson a estimé que si la saison NBA venait à reprendre malgré le coronavirus, les matches se joueraient à huis clos et que les joueurs n'auraient pas de mal à s'adapter aux salles vides.

"Le basket reviendra, mais probablement sans le public dans un premier temps. Une fois qu'on a joué un match sans les fans dans les tribunes, on s'adapte à leur absence", a déclaré Johnson à la chaîne américaine CNN jeudi soir.

"Nous avons tous joué dans notre vie sur des +playgrounds+ en extérieur sans que les supporters soient là. Alors les basketteurs s'adapteront, croyez-moi", a-t-il insisté.

Selon l'ex-meneur aux cinq titres NBA glanés avec les Lakers, les joueurs de la Ligue veulent aller au bout de cette saison, avec ou sans public.

"S'ils ont une chance de reprendre là où on s'est arrêté, qu'ils sont tous en bonne santé et qu'ils sont tous testés, ils le feront pour couronner un champion. Ils veulent savoir quelle est la meilleure équipe de NBA", a assuré la star, ajoutant avoir "hâte de voir si les Lakers peuvent gagner le championnat".

Selon Magic Johnson, copropriétaire du club de baseball des Los Angeles Dodgers, un retour des sports professionnels aiderait le pays à se relever de la pandémie de coronavirus, qui a jusqu'à présent tué plus de 95.000 personnes dans le monde, dont 16.600 aux Etats-Unis.

"Nous avons besoin de sport, en particulier dans un moment comme celui-ci. Mais seulement si tout le monde est en sécurité" pour le pratiquer, a-t-il dit.



Par ailleurs, les joueurs NBA percevront l'intégralité de leur salaire lors de la prochaine paie du 15 avril, bien qu'ils n'aient plus joué au basket depuis un mois, affirme jeudi ESPN, citant un mémo de la Ligue.

Néanmoins, l'instance et le syndicat des joueurs (NBPA) négocient toujours pour retenir un pourcentage des gains des joueurs à l'occasion des prochains versements, affirme le très renseigné journaliste Adrian Wojnarowski.

Selon lui, le montant de ces retenues, qui pourraient être faites sur les prochains salaires payés le 1er mai, dépendra du sort des matches non disputés en raison de la pandémie de Covid-19, qui a forcé la NBA à stopper le championnat le 11 mars, au moment où le pivot français Rudy Gobert (Utah) est devenu le premier joueur testé positif.

Le 15 avril aurait dû marquer la fin de la saison régulière. Chacune des 30 équipes NBA doit encore disputer 15 à 19 matches pour atteindre les 82 prévus au calendrier.

Pas moins de 259 rencontres au total ont pour l'heure été reportées sine die. Or compte tenu de la propagation de la pandémie aux Etats-Unis, la Ligue n'est pas encore en mesure de déterminer si ces rencontres pourront être jouées, dans un calendrier qui se resserre chaque jour qui passe.

Cette semaine, le commissaire Adam Silver a indiqué à la presse qu'il ne prendrait aucune décision sur le sort de la saison avant mai et qu'il n'écartait aucune option: reprise en l'état, reprise dès les play-offs, annulation pure et simple du championnat.

Dans le cas où la NBA serait contrainte d'annuler sa saison, une clause de "force majeure" pourrait être appliquée, selon laquelle le salaire des joueurs pourrait être réduit jusqu'à 1% pour chaque match annulé. L'arrêt forcé des activités en raison d'une pandémie est considéré comme un cas de "force majeure" tel qu'établi dans la convention collective avec les joueurs.