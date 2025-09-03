Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Maghrebail réalise un PNB de 215 MDH à fin juin

Mercredi 3 Septembre 2025

Autres articles
Maghrebail réalise un PNB de 215 MDH à fin juin
Le produit net bancaire (PNB) de Maghrebail s'est établi à 215 millions de dirhams (MDH) à fin juin dernier, en hausse de 9,39% par rapport à la même période un an auparavant.
 
Le chiffre d'affaires a, quant à lui, augmenté de 5,37% à 2.133 MDH au terme des six premiers mois de 2025, indique Maghrebail dans un communiqué, faisant savoir que le taux de couverture des créances en souffrance par les provisions s'est situé à 83,89% au 30 juin dernier.
 
Pour ce qui est de la production, elle a atteint 1.753 MDH au 2ème trimestre 2025, précise la même source. Les acquisitions d'équipements se sont chiffrées à 1.547 MDH (+8,15%) et le crédit-bail immobilier ressort à 206 MDH.
 
Par ailleurs, Maghrebail fait état d'une hausse de l'encours net comptable de 3,59% à 12.508 MDH à fin juin 2025. Cet encours se répartit à raison de 66% pour les équipements et 34% pour les biens immobiliers.
 

Avec MAP

Lu 114 fois

Tags : juin 2025, Maghrebail, PNB

High-tech | Entreprises | Bourse | Automobile | Tourisme

https://etudiantafricain.com/
Inscription à la newsletter
LES + LUS DE LA SEMAINE

Auto Hall : hausse du CA de 11% à fin juin 2025

28/08/2025 - Libé

Le groupe AFMA réalise un CA consolidé de 177 MDH à fin juin 2025

29/08/2025 - Libé

Marsa Maroc améliore son CA consolidé de 14,5% au S1-2025

29/08/2025 - Libé

Immorente Invest : Un chiffre d’affaires de 41,3 MDH au premier semestre 2025

28/08/2025 - Libé