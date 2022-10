Ligue des champions et Coupe de la Confédération: Sorts différents pour le quatuor de clubs marocains

Fortunes diverses pour le Wydad et le Raja en Ligue des champions, tout comme pour la RSB et l’ASFAR en Coupe de la Confédération, et ce à l’issue des matches aller du second tour préliminaire disputés en fin de semaine. Le Raja, qui peine au niveau local, est en droit de se targuer de sa belle performance après s’être imposé en déplacement face à l’ASN Nigelec du Niger par 2 à 0. Les buts des Verts ont étyé inscrits par Zakaria El Habti et Soufiane Benjdida respectivement à la 67è mn et aux extra times (90+1). Le Raja a fait le job pour entrevoir le match retour samedi prochain dans de bonnes dispositions, se présentant comme une simple formalité même s’il se jouera à huis clos. Pour le Wydad, le scénario a été tout autre. Les Rouges ont été défaits par le club nigérian de Rivers United FC qui a scellé le sort de cette opposition, disputée au stade Adokiye Amiesimaka à Port Harcourt, sur la marque de 2 à 1. Les Casablancais, champions sortants qui aspiraient à aligner une sixième victoire de rang en C1, ont été les premiers à trouver le chemin des filets à la demi-heure de jeu par l’entremise de leur attaquantsénégalais, Bouly Junior Sambou. Mais ce n’était que partie remise, puisque leslocaux se sont ressaisirsur le champ, remettant les pendules à l’heure suite à un but de Malachi Ohawume (34è) avant que Paul Acquach ne double la mise à la 53ème mn. Une défaite qui ne doit en aucun cas compromettre les chances du WAC qui visera lors du match retour, poussé par son grand public, une huitième qualification à la phase de poules de la Ligue des champions. En Coupe de la Confédération, et à l’instar du WAC, la RSB, tenante du titre, a essuyé un cinglant revers devant la formation nigériane de Kwara United FC, rencontre qui a eu pour cadre le stade Mobolaji Johnson Arena. Les locaux ont été cueillis à froid après le but d’entrée de Djibril Ouattara (7è), une avance que les Berkanis n’ont pu conserver que le temps du first half. En seconde période, ils ont encaissé trois buts, œuvre d’Ahmed Taofeek (73è), Wasiu Jimoh (81è) et Barnabas Daniel (88è). Cette déconvenue, imprévue, met la RSB dans de beaux draps, du fait qu’au match retour, elle doit mettre le paquet et gagner avec deux buts d’écart. C’est difficile mais ça reste jouable. En revanche, l’ASFAR a fait l’essentiel à domicile en s’offrant le club guinéen d’Asanti Golden Boys sur le score sans appel de 4 à 0. Les buts des Militaires ont été signés Lamine Diakité (34è), Mohamed Moufid (49è), Reda Slim (57è), et Adam Nafati (89è), sachant que l’ASFAR a raté un penalty manqué par Slim. Une précieuse victoire qui permettra au club de l’ASFAR d’aborder vendredi prochain le retour en pleine confiance.