Ligue des champions : Rude épreuve sétifienne pour le Wydad

Le WAC affrontera, ce soir à partir de 20 heures au stade 8 Mai à Sétif, la formation algérienne de l’ESS, et ce pour le compte du match aller des quarts de finale de la Ligue africaine des clubs champions.

Un derby qui s’annonce sous de bons auspices entre les Casablancais, tenants du titre, et les Sétifiens lauréats de l’épreuve en 2014. Le WAC, qui s’est déplacé au grand complet, sachant que son attaquant libérien William Jebor ne devait rejoindre le groupe que jeudi, aura fort à faire devant un coriace adversaire qui, sous la houlette du cadre marocain Rachid Taoussi, a réussi à tirer son épingle du jeu lors de la phase de poules.

A propos de Taoussi, le staff du Wydad sur place n’a pas apprécié que celui-ci rende visite au groupe et rencontre les joueurs à l’hôtel et à leur sortie du stade mercredi soir après la séance d’entraînement.

Une première manche à Sétif que les coéquipiers de Mohamed Ounajem sont sommés de négocier sans dégâts sachant qu’ils en ont les moyens. Sauf qu’ils doivent se méfier de l’équipe de Sétif qui, poussée par son public, cherchera à mettre le feu d’entrée en vue de déstabiliser l’arrière-garde wydadie.

Il est vrai que le WAC reste sur une défaite en championnat, mais les joueurs, forts de leur expérience continentale, ont déjà tourné la page pour se concentrer complètement sur cette confrontation maghrébine qui sera sifflée par l’arbitre gabonais Eric Arnaud Otogo Castane, secondé par son compatriote Moussouda Montel et le Ghanéen Issa Yaya.

Pour rappel, lors de la phase de poules, le WAC avait terminé leader du groupe C devant les équipes guinéenne de Horoya Conakry, sud-africaine de Mamelodi Sundowns et togolaise de l’AS Port. Quant à l’Entente de Sétif, elle s’est classée deuxième du groupe B derrière les Congolais du TP Mazembe, au moment où le DHJ a raté de peu la qualification en étant troisième devant le Mouloudia d’Alger qui a fermé la marche.

Hormis la rencontre ESS-WAC, la journée de vendredi verra également la programmation du match entre le Horoya et les Egyptiens d’Al Ahly. Samedi, les Angolais de Club Desportivo joueront le TP Mazembe, un match qui sera suivi par le choc cent pour cent tunisien entre l’Espérance et l’Etoile Sportive du Sahel.