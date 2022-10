Ligue des champions: Match à la portée du Wydad

Après l'entrée en scène de l’ASFAR vendredi, c'est au tour ce week-end de trois autres clubs marocains, le WAC, le Raja et la RSB, de se mettre à l'heure africaine.



En Ligue des champions, les choses se présentent différemment pour les deux clubs de la métropole. Pour les Verts, la partie s'annonce comme une simple formalité, tandis que pour les Rouges, l'opposition ne sera pas une simple sinécure.



En accueillant, dimanche à 20h00 au Complexe Mohammed V de Casablanca la formation nigériane de Rivers United, le WAC, champion sortant, devra remonter le handicap du match aller qu'il avait perdu par 2 buts à 1. Certes, un léger retard mais les partenaires de Reda Tagnaouti sont tenus de prendre les choses au sérieux en vue d'éviter la vilaine surprise.



Le Wydad, qui sera sûrement soutenu par son grand public, est bien outillé pour franchir ce cap et décrocher pour la huitième fois d’affilée son ticket pour la phase des poules. Lors de cette opposition, qui sera sifflée par le referee tunisien Sadek Sellimi, le coach du WAC, Lhoucine Ammouta, pourra compter sur ses éléments clés, décidés, plus que jamais, à honorer leur standing de champions d’Afrique.



Comme précité, si le Wydad doit s’imposer pour se qualifier, pour les Verts, l’affrontement de samedi, toujours au Complexe Mohammed V à 18h00 à huis clos, face aux Nigériens de Nigelec, devrait être une promenade de santé.



Au match aller il y a une semaine à Niamey, les Rajaouis avaient fait l’essentiel, en ramenant une victoire, leur première de la saison, sur la marque nette de 2 à 0. En héritant d’un adversaire largement dans ses cordes, le Raja est bien parti pour dépasser ce tour de chauffe. Ce sera aussi l’occasion pour le coach tunisien Moundir Kbiyer de faire un turn over et d’accorder davantage de temps de jeu à certains joueurs qui piaffent d’impatience de faire montre de leur talent.



En tout cas, ça sera un bon galop d’entraînement pour les coéquipiers de Soufiane Benjdida en vue de préparer leurs deux prochaines sorties en Botola contre le Hassania et le Wydad.

A l’instar du WAC, la RSB doit cravacher dur pour obtenir le sésame du match barrage de la Coupe de la Confédération. Les Berkanis donneront la réplique, samedi à domicile à 20 heures, à l’équipe nigériane de Kwara, vainqueur à l’aller par 3 à 1.



Pour les tenants du titre, les choses sont bien claires: gagner par deux buts d’écart. C’est difficile mais ça reste jouable pour les poulains d’Abdelhak Benchikha qui, une fois au pied dur, parviennent à s’en tirer à bon compte.



La bonne nouvelle, c’est que le calme semble être de retour à la demeure et toutes les composantes du club n’ont qu’une seule ambition : rester en course pour être le deuxième représentant du football national dans cette C2 après l’ASFAR.



A propos des Militaires, ils devaient affronter vendredi en déplacement pour le compte de ce même tour les Guinéens d’Asanti Golden Boys. Au match aller, l’ASFAR s’était imposée sur le large score de 4 à 0.



Mohamed Bouarab