Ligue des champions: Les Citizens pour entrer dans l'histoire

Les clubs anglais de Manchester City et italien de l’Inter Milan se rencontreront en finale de la Ligue des champions d’Europe, samedi soir au stade Olympique Atatürk, à Istanbul, dans un match qui reste indécis eu égard au parcours des deux protagonistes cette saison.



Man City reste sur un doublé (Premier League et Fed Cup) et espère remporter la Ligue des champions pour la première fois de son histoire. Les hommes de Pep Guardiola étaient à deux doigts de décrocher le titre en 2021, mais s’étaient inclinés face à Chelsea (1-0).



Cette fois-ci, le chemin semble balisé pour les Mancuniens qui ont signé un parcours extraordinaire cette saison, couronné par l’élimination en demi-finale du favori éternel, le Real Madrid. Or, les coéquipiers de Erling Haaland savent pertinemment que l’histoire ne retiendra que le vainqueur et qu’ils n’ont plus droit à l’erreur.

Bien qu’ils soient favoris, du moins sur le papier, le club anglais doit se méfier de l’équipe italienne qui n’est pas arrivée en finale par hasard.



"Bien sûr que nous sommes confiants et optimistes, mais, en même temps, je ne peux pas nier les qualités et les forces de l'équipe adverse. Je ne l'ai jamais fait, surtout en finale de la Ligue des champions", a déclaré Guardiola lors de la conférence de presse d'avant-match de City.



"Nous savons que ce qui compte, en finale, c'est ce que vous faites pendant 95 minutes", a-t-il dit, ajoutant que "peu importe ce qui a été réalisé en phase de groupes, en huitièmes ou en quarts de finale, en Premier League ou FA Cup. C'est un match unique, il s'agit d'être meilleur que l'adversaire."



Selon lui, la préparation de cette finale, avec la victoire en coupe contre les Red Devils, a été bien meilleure qu'il y a deux ans avant la finale de Porto, perdue 1-0 face à Chelsea.

Le coach espagnol, qui a déjà brandi le trophée en 2009 et 2011, cherche à rejoindre le cercle des triples vainqueurs qui compte Bob Paisley, Carlo Ancelotti et Zinedine Zidane.



En cas de victoire, les hommes de Guardiola deviendront la deuxième équipe anglaise à remporter la Premier League, la Ligue des champions ainsi que la FA Cup dans la même saison, un exploit seulement réalisé par Manchester United en 1998/99.

Dans le camp adverse, l'Inter Milan, triple vainqueur du trophée (1964, 1965 et 2010) a montré cette saison qu’elle est une équipe difficile à battre.



Troisième de la Serie A, elle se présente à cette finale dans la peau d’un véritable outsider vu l’armada offensive des Citizens et la bonne forme de ses stars. La formation italienne, qui s’est battue match après match pour atteindre la plus haute marche, a éliminé sur sa route vers la finale Porto, Benfica et l'AC Milan. Lors de la phase de poules, elle avait comme adversaires, notamment, le FC Barcelone et le Bayern Munich.

L'équipe italienne sera en quête, elle aussi, d’un triplé, quoique moins prestigieux avec la Supercoupe d'Italie et la Coupe d'Italie.



«Nous affrontons l'équipe la plus forte du monde qui a remporté la Premier League cinq fois en six ans. Nous devrons être très prudents et jouer en équipe car nous savons que nous affrontons les meilleurs. Une équipe fantastique, un entraîneur qui a marqué une époque. Ce sera un match très important", a commenté l’entraîneur de l’Inter, Simone Inzaghi.



Quoi qu’il en soit, les Intéristes vont, certes, défendre crânement leurs chances face à Manchester City qui parait plus que jamais proche de réaliser son rêve européen convoité depuis tant d'années.



Par Rachid Maboudi (MAP)