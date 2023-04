Ligue des champions: Le WAC à l’assaut de Simba

C’est au Wydad qu’échoit l’honneur d’ouvrir le bal des matches retour des quarts de finale des Coupes africaines. Dès ce vendredi soir à partir de 20 heures, la compétition sera lancée en Ligue des champions avec l’opposition WAC-Simba de Tanzanie, qui sera disputée à guichets fermés au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca.



Les Rouges aborderont ce second acte avec la ferme intention de remonter le léger retard du match aller, une courte défaite par 1 à 0. Sur le papier, le WAC, tenant du titre, partira avec les faveurs des pronostics, du moment où l’équipe récupérera ses joueurs cadres, à commencer par l’attaquant sénégalais Bouly Sambo Juniors qui fut suspendu, ou encore Mohamed Ounnajem dont le différend avec le coach espagnol Juan Carlos Garrido a été dissipé suite à une rencontre de réconciliation initiée par le président du club, Saïd Naciri.



Le WAC a jugé bon de préparer cette confrontation au complexe Mohamed Benjelloun, n’optant pour la concentration que mercredi en vue de peaufiner loin de toute pression les réglages nécessaires. Un match qui reste jouable pour les Wydadis à condition de se montrer appliqués et de saisir les opportunités qu’ils vont se créer. En tout cas, le moral des joueurs est au beau fixe, conscients qu’en tant que champions sortants, le minimum à atteindre est le dernier carré de cette C1, épreuve qui réunit cette année les gros cadors du football africain.



C’est le cas du match de samedi qui opposera, toujours au Complexe Mohammed V, le Raja de Casablanca au National du Caire. Les Verts ont été défaits à l’aller par 2 à 0, résultat qui ne compromet pas outre mesure leurs chances de qualification, d’autant plus que pour les motiver, une conséquente prime de 100.000 dirhams leur est promise.



Les deux autres quarts verront les clubs algériens battus à l’aller, la Jeunesse sportive de Kabylie et Chabab Belouizdad, se déplacer respectivement à Tunis pour jouer l’Espérance (0-1) et à Pretoria pour affronter Mamelodi Sundowns (1-4).



A rappeler que le troisième représentant du football national en compétition africaine, l’ASFAR, est attendu dimanche à l’Ensemble sportif Moulay Abdellah de Rabat pour donner la réplique aux Algériens de l’USMA, et ce pour le compte des quarts de finale retour de la Coupe de la Confédération CAF. Le match aller s’était terminé à l’avantage des Algérois sur la marque de deux buts à zéro.



Mohamed Bouarab