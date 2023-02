Ligue des champions: Le WAC à l’assaut de Petro pour se relancer en compétition

Le Wydad donnera la réplique ce vendredi, à partir de 20 heures au complexe sportif Mohammed V de Casablanca, à la formation angolaise de Petro Luanda, et ce pour le compte de la troisième journée de la phase de poules (GP :A) de la Ligue des champions.



Un match qui revêt toute son importance pour les Rouge et Blanc sommés de secouer le cocotier après leur revers inattendu du côté d’Alger face à la Jeunesse Sportive de Kabylie.



Une défaite par 1 à 0 qui, certes, ne compromet aucunement les chances du champion sortant mais qui le pousse à revoir ses cartes et à se mettre sur les rails tant qu’il est encore temps. Et ça commence dès ce soir face aux Angolais de Petro que les Rouges ont affronté, au cours des trois dernières éditions de la C1 à huit reprises et qui, pratiquement de tout temps, leur ont réussi.



Petro, leader de la poule (4 pts) après un nul blanc at home contre la JSK et une victoire en déplacement par 2 à 1 devant les Congolais de Vita Club, tâchera de vendre cher son scalp face à un WAC qui se doit de jouer à fond ses chances afin que le résultat des courses soit une victoire.



Toute l’équipe est décidée à réussir sa sortie, en dépit de quelques absences pour blessure (Réda Jaadi, Zouheir Moutarraji, Hamid Ahdad et Ben Ayada), des forfaits qui ne doivent pas perturber outre mesure le staff technique, conduit par Mehdi Nafti tenu de mener ses poulains à bon port.



Si le Wydad, qui sera certainement poussé par ses nombreux supporteurs, parvient à gagner ce match, il se relancera dans la course à la qualification au prochain tour et abordera la rencontre décalée de la première manche à domicile contre Vita Club avec un mental gonflé à bloc, à condition de préserver la cadence victorieuse de la Botola.



Outre WAC-Petro Luanda, le complexe Mohammed V sera samedi en nocturne le théâtre du match Raja-Horoya, comptant pour la troisième manche du groupe C. En Coupe de la Confédération CAF, l’unique représentant du football national l’ASFAR, après l’élimination prématurée du tenant du titre, la RSB, recevra, dimanche au complexe Moulay Abdellah de Rabat, l’équipe égyptienne de Future (3ème journée du groupe C).



Il convient de rappeler que les deux premiers de chaque groupe poursuivront l’aventure et se qualifieront au stade des quarts de finale, tour qui se jouera à élimination directe, aller et retour.



M.Bouarab