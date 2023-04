Ligue des champions: Le Raja joue son va-tout devant Al Ahly

Après le Wydad, c’est au tour du Raja et de l’ASFAR d’aborder en cette fin de semaine les péripéties des matches retour des quarts de finale des coupes africaines des clubs.



Ainsi, samedi à partir de 20 heures au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca, le Raja aura à défier la redoutable formation égyptienne d’Al Ahly qui débarque à la métropole avec l’avantage d’une victoire par deux à zéro il y a une semaine au stade du Caire.



Confrontation combien difficile pour les Verts qui, poussés par leur public, seront tenus de franchir ce cap et de faire mieux que lors de la précédente édition lorsqu’ils ont été éliminés à ce stade de la compétition par ce même National du Caire.



Ça ne sera pas une mince affaire, mais ça reste jouable à condition que le groupe qui sera aligné par le coach tunisien Moundir Lakbiyer soit dans un grand jour, à l’affût de la moindre occasion susceptible de remettre l’équipe dans le match le plus tôt possible.



Hors course pour le titre local, le Raja mise tout sur cette C1 et compte bien ne pas s’arrêter à mi-chemin. Depuis mardi dernier, l’équipe se prépare à l’Académie du club en vue d’être fin prête le jour J.



Le groupe est pratiquement au complet avec le retour de Belmkaddem et Maakaassi, deux pièces maîtresses qui peuvent être d’un grand apport mais il devra faire sans Badaoui, non encore rétabli, ainsi que Nahiri et Belghit écartés par l’entraîneur.



Ce qui est sûr, c’est que le Raja jouera à fond ses chances dans l’espoir d’atteindre son objectif, d’autant plus que la qualification au dernier carré sera récompensée par l’attribution d’un joli chèque de 100.000 dirhams à chaque joueur.



Dans la même enseigne que le Raja, l’on peut loger l’AS FAR qui accueillera, dimanche à 20 heures à l’Ensemble sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, le club algérien de l’USMA, match comptant pour les quarts de finale retour de la Coupe de la Confédération CAF.



Les Militaires auront à remonter un retard de deux buts concédés à l’aller face à un adversaire, certes, bien loin d’être une foudre de guerre, mais qui est managé par un technicien, Abdelhak Benchikha, qui connait très bien le football marocain.



Soutenu par ses supporteurs qui ne manqueront certainement pas de faire le déplacement en grand nombre, le club de l’AS FAR est outillé pour sortir vainqueur de ce derby maghrébin et continuer sa campagne dans ce concours qu’il avait remporté en 2005 et qui réussit d’ailleurs fort bien aux équipes marocaines.



Lors de cette opposition, l’AS FAR sera privée des services de Réda Slim expulsé à l’aller, une absence qui ne devrait pas perturber outre mesure le schéma et les choix tactiques de l’entraîneur du club, Fernando Da Cruz, vu la profondeur du banc de touche avec la présence de joueurs comme l’Ivoirien Diakité où l’ex-international marocain, Nafati.



Comme précité, le WAC devait affronter vendredi à domicile les Tanzaniens de Simba (LDC), sachant qu’au match aller, les Rouges s’étaient inclinés sur le court score de 1 à 0.



Mohamed Bouarab