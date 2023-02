Ligue des champions: Le Raja à Dar es-Salam pour défier Simba

Coupe du Trône



L’AS FAR s’est qualifiée aux 8es de finale de la Coupe du Trône de football, en s’imposant aux tirs au but face à l’Union Touarga (2-2, 5-3 t.a.b), jeudi au Complexe sportif Prince Héritier Moulay El Hassan de Rabat.

Zineddine Derrag a ouvert la marque pour les Militaires à la 35e minute, avant qu’El Amine Zouhzouh ne marque le but de l’égalisation (73e). Mustapha Sahd a redonné l’avantage à l’AS FAR (90 e +11), avant que Simon Diédhiou ne remette les pendules à l’heure (90 e +28).

A l’issue des prolongations, les deux équipes ont eu recours à la séance des tirs au but, un exercice qui a tourné en faveur des Militaires.



Tournoi de taekwondo



La sélection marocaine a remporté 15 médailles, six en or, deux en argent et sept en bronze, lors du tournoi international de taekwondo organisé au Caire, les 14 et 15 février.

Grâce à cette récolte, l'équipe du Maroc a occupé la première place du classement dames et la deuxième chez les hommes.



Le métal précieux a été décroché par Nezha Assal (-49 kg), Meryem Khelal (-62 kg), Oumaima Boumeh (-73 kg), Fatima Zahra Aboufass (+73 kg), Hatim Berrahou (-54 kg), élu meilleur taekwondoïste de cette édition et Wassfi Abdelbasset (-63 kg).



Les médailles d’argent ont été remportées par Safia Saleh (-67 kg) et Fayçal Saidi (-68 kg), alors que la récolte en bronze a été l’œuvre de Salma Morino (-49 kg), Oumaima Bouchti (-53 kg), Meryem Nems (-53 kg), Sanae Baiza (-67 kg), Hajar Cherif (-73 kg), Haytham Zghouti (-74 kg) et Mohamed Farhane (-87 kg).