Ligue des champions : Epreuve sénégalaise d’entrée pour les Verts

C’ est ce soir à partir de 18 heures que le Raja entamera sa campagne continentale. Les Verts auront à affronter en déplacement la formation sénégalaise de Teunegeth pour le compte du match aller du premier tour de la Ligue africaine des clubs champions. Le Raja devait se rendre hier à Dakar via un vol spécial pour disputer cette confrontation avec la ferme intention de forcer un probant résultat qui lui permettra d’aborder le match retour au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca dans de bonnes dispositions. En tout cas, après leur victoire à l’extérieur au détriment de la RSB, le moral est au beau fixe pour les Verts qui, au terme de la quatrième journée du championnat,sont leaders en compagnie de l’Ittihad de Tanger avec un total de 10 points. En plus du Raja, le second représentant du football national en Ligue des champions, le WAC, devrait faire son entrée en lice mercredi et il aura à se produire à Bamako contre le Stade Malien. Mercredi verra également la première sortie de la Renaissance de Berkane qui, cette saison, défendra son titre en Coupe de la Confédération. Pour ce match aller du premier tour, les Berkanis iront en Mauritanie pour défier l’équipe de Tevragh-Zeina. Alors que le TAS, pensionnaire de la Botola D2, continuera son aventure africaine, en donnant la réplique, également mercredi à domicile, au club béninois de FC Esae. Le TAS avait franchi le tour préliminaire aux dépens de la formation gambiene de Gamtel qui avait déclaré forfait au match retour,sachant qu’à l’aller les Casablancais s’étaient imposés sur le score de un but à zéro. A noter que ce premier tour des deux épreuves, Ligue des champions et Coupe de la Confédération, est l’ultime étape avant le démarrage de la phase de poules.