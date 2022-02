Ligue des champions: Entrées réussies du Wydad et du Raja

Le Wydad et le Raja ont réussi leur entrée en matière, parvenant à remporter, en cette fin de semaine à domicile, leurs matches de la première journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Le WAC a eu raison, vendredi, des Angolais de Sagrada Esperança par 3 à 0 (GroupeD), tandis que le lendemain samedi, le RCA a assuré l’essentiel face aux Sud-Africains d’Amazulu, scellant le sort de cette partie sur le court score de 1 à 0 (Groupe B).



Le Wydad a affronté Sagrada devant des gradins vides du complexe sportif Mohammed V en raison des mesures restrictives toujours en vigueur pour ce qui est du sport. En l’absence du public, 12ème joueur, le WAC ne pouvait compter que sur lui-même pour franchir ce cap inaugural face à un adversaire fort heureusement prenable. Après les ratages d’occasions, ce qui n’était pas fait pour plaire au coach Walid Regragui et qui l’a fait savoir d’ailleurs, malgré la victoire, lors de la conférence de presse d’après match, les Rouges ont dû attendre lkes extra times de la première période (45+2) pour débloquer la situation par l’intermédiaire d’Achraf Dari.



Une ouverture du score qui a fait beaucoup de bien pour le groupe qui a abordé la seconde période pied au plancher, voyant de nouveau ses efforts récompensés à la 52ème minute sur penalty transformé par Yahya Jabrane. Et comme dit l’adage, jamais deux sans trois, le buteur maison, le Congolais Guy Mbenza a corsé l’addition à la 72èmn offrant à ses partenaires une victoire d’entrée et une pole position avec 3 points au compteur soit deux longueurs d’avance sur son prochain adversaire, l’autre équipe angolaise engagée, Petro Luanda. Celle-ci a réussi un joli coup en forçant l’issue de parité, en dehors de ses bases, aux Egyptiens du Zamalek, deux partout.



Le Raja, second représentant du football national en cette C1 continentale, est en droit lui aussi de se targuer de sa bonne opération après avoir surclassé au complexe Mohammed V Amazulu par un but à zéro, signé Mohcine Moutawalli à la 67è minute de jeu. Drivés par Saïd Degaye, qui a supplée le temps de ce match Marc Wilmots, non encore qualifié, les Verts ont sorti un match plein et ils avaient les moyens de plier les débats sur une marque beaucoup plus large. Les nouvelles recrues, à savoir les Congolais Badibanga et Kabongo, ainsi que le keeper Fakhr, ont tiré leur épingle du jeu, à l’instar des autres éléments décidés à réussir leur campagne africaine.



Le Raja totalise trois points et occupe une place de co-leader avec l’équipe algérienne de l’Entente de Sétif, son adversaire de samedi prochain. La formation algérienne a disposé en déplacement de son homologue guinèenne de Horoya Conakry par 1 à 0. Il convient de rappeler que la RSB, troisième club marocain qui participe à la compétition africaine, devait rencontrer, hier au stade municipal de Berkane, US. Gendarmerie du Niger, et ce pour le compte de la première journée du groupe D de la Coupe de la Confédération.



Mohamed Bouarab