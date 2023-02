Ligue des Champions: Le Raja confirme face au Horoya Conakry

Le Raja de Casablanca a battu le club guinéen du Horoya Conakry sur le score de 2 buts à 0, samedi soir au complexe sportif Mohammed V de Casablanca, pour le compte de la troisième journée du groupe C de la Ligue des Champions d'Afrique de football.



Le Raja s'est imposé grâce à des buts de Hamza Khabba (43è) et Naoufel Zarhouni (89è). A la faveur de cette victoire, la troisième en autant de rencontres, les Vert et Blanc caracolent en tête de cette poule avec 9 points, devançant leur adversaire du jour (2è/4 pts). Dans l'autre match de cette poule, disputé plus tôt, les Tanzaniens de Simba (3ème/3 pts) se sont imposés (1-0) chez les Ougandais de Vipers SC (4ème/1 pt).



Il est à rappeler que le match retour Raja – Horoya Conakry comptant pour la 4ème journée de la phase de poules de la Ligue des champions a été délocalisé au stade 26 mars de Bamako. Le stade Général Lansana Conté, n’a pas été homologué par la CAF. Le Raja jouera donc sa qualification au prochain tour au Mali.



Horoya avait déjà croisé le Raja l’année dernière lors du même tour, une double confrontation qui s’était soldée par une victoire pour chaque équipe.



Pour le Wydad de Casablanca, à défaut d'être séduisant, il a réalisé l'essentiel en venant difficilement à bout de Petro Atlético d'Angola par 1 but à 0, vendredi au complexe sportif Mohammed V, en match de la troisième journée du groupe A de la Ligue des champions d'Afrique de football. Les Rouges, qui comptent un match en moins, empochent leurs premiers trois points en cette phase de poule grâce à Yahya Jabrane sur pénalty, à la 34ème minute.