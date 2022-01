Liesse à Moroni

"Historique": le mot est dans la bouche de tous les supporters de l'équipe nationale des Comores après la victoire en Coupe d'Afrique des nations (CAN) mardi soir contre le Ghana, quadruple vainqueur de la compétition. Tard dans la soirée, des dizaines de supporters sont descendus au coup de sifflet final dans les rues de Moroni, capitale de l'archipel de l'océan Indien, modeste 132e du classement Fifa. Pour leur première participation à la compétition, les "Coelacanthes" ont réalisé une prouesse en battant les "Black Stars" 3-2 au Cameroun. "C'est une victoire historique", a déclaré à l'AFP Abdourazak Ahmed, les larmes aux yeux devant un écran géant à la fin du match, osant à peine croire à une possible qualification pour les 8es de finale. Grâce à cette victoire inattendue, la petite nation au large de la côte sud-est de l'Afrique conserve un petit espoir de jouer les 8es en terminant parmi les quatre meilleurs troisièmes. "Les Coelacanthes en stand-by", a donc titré mercredi le quotidien d'Etat Al-watwan. "Ils nous montrent qu'ils sont capables d'aller plus loin", a affirmé Mohamed Said, en remerciant Dieu pour la performance des joueurs. Les supporters, la plupart vêtus du maillot vert de l'équipe ou brandissant des drapeaux, ont continué à affluer vers le centre de la capitale jusqu'à l'approche du couvre-feu fixé à 01H00 du matin en raison du Covid. "La police ne peut rien contre nous, personne ne peut rien contre nous. On a battu le Ghana à la CAN", a lancé un groupe de jeunes en liesse, entassés à l'arrière d'un camion.