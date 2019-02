Les sanctions de la Commission de discipline

La Commission centrale de discipline et de fair-play relevant de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) s'est réunie mercredi 30 janvier 2019 et a décidé ce qui suit:



Mise à jour de la 4ème journée:

- Amende de 60.000 dirhams à l'encontre du Raja Club Athletic (RCA) après usage par son public de fumigènes (cas de récidive/8ème fois) lors du match face à l'AS FAR (art.105 du code disciplinaire).

- Amende de 65.000 dirhams à l'encontre de l'AS FAR après usage par son public de fumigènes (cas de récidive/9ème fois) lors du match face au RCA (art.105 du code disciplinaire).

- Amende de 2.000 dirhams à l'encontre de l'AS FAR après que les joueurs du club aient écopé de quatre avertissements lors du match face au RCA (art.86 du code disciplinaire).



14ème journée:

- Suspension de Bakr Hilali joueur de la Renaissance sportive de Berkane (RSB) pour quatre matchs fermes assortie d'une amende de 3.000 dirhams après son expulsion lors du match face au Fath Union Sport de Rabat après ses insultes envers le corps arbitral ayant officié le match (art.86 du code disciplinaire).

- Suspension de Mohsine Laachir, joueur de l'Olympic club de Safi pour deux matchs fermes après son expulsion lors du match face au Youssoufia Club de Berchid (CAYB).

- Suspension de Tarek Astati, joueur du Difaâ Hassani d'El Jadida pour un match ferme après son expulsion lors du match face au Hassania Union Sport (HUSA) d'Agadir.

- Amende de 70.000 dirhams à l'encontre du Wydad Athletic Club (WAC) de Casablanca après usage par son public de fumigènes (cas de récidive/10ème fois) lors du match face à l'Ittihad Riadi de Tanger (IRT) (art.105 du code disciplinaire).

- Amende de 50.000 dirhams à l'encontre de l'IRT après usage par son public de fumigènes (cas de récidive/6ème fois) lors du match face au WAC (art.105 du code disciplinaire) tout en s'acquittant des frais des dommages causés par le public de l'IRT après évaluation par l'administration du Grand stade de Tanger.

- Amende de 5.000 dirhams à l'encontre de l'IRT après le jet par son public de projectiles envers l'aire de jeu du Grand stade lors du match face au WAC (art.105 du code disciplinaire).

-Amende de 25.000 dirhams à l'encontre du HUSA après l'usage par son public de fumigènes (cas de récidive/1ère fois) lors du match face au DHJ (art.105 du code disciplinaire).

- Amende de 2.000 dirhams à l'encontre de l'IRT après que ses joueurs aient écopé de quatre avertissements lors du match face au WAC (art.89 du code disciplinaire).

- Amende de 2.000 dirhams à l'encontre du FUS après que ses joueurs aient écopé de cinq avertissements lors du match face à la RSB (art.89 du code disciplinaire).

- Amende de 2.000 dirhams à l'encontre du CAYB après que ses joueurs aient écopé de quatre avertissements lors du match face à l'OCS (art.89 du code disciplinaire).



15ème journée:

-Amende de 20.000 dirhams à l'encontre de M.Faouzi Benzarti, entraîneur du WAC après s'être absenté de la conférence de presse d'après-match face au Kawkab Athletic club de Marrakech (KACM) en application des dispositions du circulaire de la FRMF et de la Ligue nationale du football professionnel numéro 938 en date du 2 février 2016.

- Amende de 55.000 dirhams à l'encontre de l'IRT après usage par son public de fumigènes (cas de récidive/7ème fois) lors du match face au FUS (art.105 du code disciplinaire).

- Amende de 70.000 dirhams à l'encontre de l'AS FAR après usage par son public de fumigènes (cas de récidive/10ème fois) lors du match face au Moghreb Athletic Tétouan (MAT) (art.105 du code disciplinaire).

- Amende de 2.000 dirhams à l'encontre du Chabab Rif Al Hoceima (CRA) après que ses joueurs aient écopé de trois avertissements et une expulsion lors du match face au HUSA (art.89 du code disciplinaire).

- Suspension de Khalid Ghafouli, joueur du CRA pour un match suite à son expulsion lors du match face au HUSA.