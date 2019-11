Les jeunes leaders de la Méditerranée à l’honneur à Essaouira

Et de cinq pour le Forum des jeunes leaders de la Méditerranée organisé à Essaouira.

Cette année encore, plus de 200 jeunes venus des pays de la Méditerranée ainsi que nombre de personnalités et acteurs issus de différents secteurs d’activités ont fait le déplacement à Mogador les 15, 16 et 17 novembre courant pour prendre part à ce carrefour initié sous le thème «Engagement pour une nouvelle citoyenneté».

Fier du récent classement de Mogador par l’UNESCO parmi les villes les plus créatives au monde, André Azoulay, conseiller de S.M. le Roi et président fondateur de l’Association Essaouira Mogador, a mis en relief l’identité plurielle de cette ville où islam et judaïsme ont toujours cohabité.

«Le Maroc a pu aujourd’hui faire face à toute intention communautariste. La réalité du Royaume est autre, parce qu’il accepte la différence et accueille toutes les religions et cultures», a déclaré M. Azoulay qui considère que cette 5ème édition est la suite de ce qui a été réalisé au cours des cinq dernières années.

«C’est un espace de dialogue, de tolérance et d’écoute, du fait que tous les participants s’expriment en toute liberté, et discutent de divers sujets sans réserve, peu importe leurs nationalités. C’est pour cette raison que nous nous sommes rencontrés encore une fois à Essaouira, cette ville connue par son ouverture. Nous voulons que cette image soit véhiculée dans les pays voisins, et ceux qui sont lointains. Et c’est justement pour cette raison que je suis très ravi de rencontrer plus de 200 jeunes de nationalités différentes et qui croient en la différence », a tenu à préciser M. Azoulay dans une déclaration à la presse.

De son côté, Hélène Le Gal, ambassadrice de France au Maroc, a insisté sur l’unité des pays de la Méditerranée.

«Nous sommes unis aujourd’hui pour défendre les valeurs de tolérance, de développement durable, et d’équité entre femme et homme», a souligné Hélène Le Gal qui a appelé à plus de dialogue entre les deux rives de la Méditerranée.

Le Forum a donné la parole, comme à l’accoutumée, aux jeunes responsables politiques et économiques, aux dirigeants d’entreprises, aux figures émergentes de la société civile des deux rives de la Méditerranée afin d’échanger et de développer des idées et des positions communes.

Le Forum euro-méditerranéen des jeunes leaders d’Essaouira a entamé sa 5ème édition à Dar Souiri avec une table ronde autour de l’impact d’Internet sur l’engagement et les initiatives citoyennes. Cette rencontre a mis l’accent sur les différents moyens et outils d’engagement qui existent en ligne ainsi que sur les potentialités et les possibles dérives de cet outil.

La mobilisation citoyenne sur les sujets et débats sociétaux, la possibilité du changement via la mobilisation numérique, l’intégration du numérique au sein de l’éducation afin de former et d’initier les jeunes à s’engager et devenir acteurs de cet engagement citoyen, tels étaient les thèmes abordés par cette table ronde modérée par Jihane Gattioui, journaliste des «Inspirations Eco», et animée par Amine Mounir Alaoui, membre du Conseil économique, social et environnemental, et Alicia Combaz, directrice générale de Make.org.

Initié par la Fondation Anna Lindh, l’ambassade de France au Maroc, les associations Essaouira-Mogador et Marocains pluriels ou encore la Fondation Sekkat, le forum a abrité conférences, ateliers, concerts et projections dans le cadre d’un programme intégré qui a permis aux participants de rencontrer des intervenants de renommée internationale : intellectuels, chercheurs, artistes, sportifs, et représentants d’institutions publiques.

Pour sa 5e édition, le Forum a accueilli un Tribunal des générations futures.

Pris au cœur d’une simulation de procès, entre plaidoirie juridique et pièce de théâtre, les participants ont été invités à réfléchir sur la question du vivre-ensemble, véritable fil conducteur de cette édition.

«A travers le Forum, nous mettons en réseau ces personnalités d’avenir pour une meilleure et effective intégration de l’espace euro-méditerranéen», a affirmé Tarek Ottmani, président de l’Association Essaouira-Mogador.