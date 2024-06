Les importations espagnoles en provenance du Maroc en hausse de 4% au T1-2024

Les importations espagnoles en provenance du Maroc se sont situées à 2,49 milliards d'euros (près de 26,69 milliards de dirhams) au premier trimestre de 2024 (T1-2024), en progression de 4% par rapport à la même période de l'année précédente, selon les récentes statistiques de l’ambassade d’Espagne à Rabat.



Les exportations marocaines vers l'Espagne ont affiché un comportement très favorable au cours des trois premiers mois de 2024. Elles ont légèrement augmenté plus que les exportations totales du Maroc (+3%) et cela dans un marché en contraction puisque les importations totales espagnoles ont chuté de 7,1%.



Concernant l'année 2023, les importations espagnoles en provenance du Maroc ont représenté une valeur de 9,03 milliards d'euros, soit une augmentation de 4% par rapport à 2022. Le Maroc a été le 11ème fournisseur de l'Espagne, avec 2,1% du total importé, rapporte la MAP.



Par ailleurs, les exportations espagnoles vers le Maroc ont atteint une valeur de 3,04 milliards d'euros au T1-2024, soit une baisse de 6,2% par rapport à la même période de l'année précédente, où elles étaient de 3,25 milliards d'euros.



En 2023, les exportations espagnoles vers le Maroc ont atteint un nouveau record historique avec une valeur de 12,14 milliards d'euros, soit une augmentation de 3% par rapport à 2022, où elles étaient de 11,75 milliards d'euros.



Le Maroc a été le 8ème client de l'Espagne en 2023 avec 3,2% du total des exportations espagnoles. Il s'agit du troisième marché extracommunautaire de l'Espagne, juste derrière les Etats-Unis et le Royaume-Uni, et devant d'autres pays comme la Chine, qui reçoit 2% des exportations espagnoles.

Ainsi, le taux de couverture a de nouveau chuté au T1-2024, se situant à 122%, contre 134% pour la même période en 2023. Cela est dû à la diminution des exportations espagnoles par rapport à l'augmentation des importations marocaines.



Au cours des trois dernières années, 2021, 2022 et 2023, les exportations espagnoles vers le Maroc ont augmenté à un rythme plus rapide que les flux en sens inverse. De cette manière, la tendance à la baisse du taux de couverture a été inversée, atteignant 134,5% en 2023.