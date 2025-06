Les frais du Hajj au titre de l'organisation officielle fixés sur la base de services clairement définis

Le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq, a affirmé, mardi à la Chambre des conseillers, que les frais du Hajj au titre de l’organisation officielle sont fixés en fonction d’un ensemble de services clairement définis et fournis aux pèlerins marocains.



En réponse à une question orale sur la "hausse des frais du Hajj", présentée par le Groupe Socialiste - Opposition Ittihadi, M. Toufiq a précisé que ces services comprennent les billets d’avion aller-retour, l’hébergement à la Mecque pendant toute la durée du pèlerinage, un séjour d’au moins six jours à Médine, les repas du petit-déjeuner et du dîner durant toute la période, ainsi que le transport inter-villes et dans les Lieux Saints.



Ces frais, qui se sont élevés à 66.865 dirhams la saison dernière, couvrent aussi les services de base et additionnels assurés par les agences, les établissements de Tawafa et les sociétés prestataires, ainsi que les frais d’assurance, de visa, la TVA de 15% imposée par les autorités saoudiennes, en plus de tarifs appliqués aux opérations bancaires.



Parmi les facteurs ayant un impact notable sur le coût global, M. Toufiq a cité le taux de change du riyal saoudien contre le dirham marocain, précisant que pour la saison 1446, un taux préférentiel a été fixé en coordination avec Bank Al-Maghrib à hauteur de 1 riyal pour 2,6118 dirhams, soit un taux inférieur à celui appliqué au cours des années précédentes.



S’agissant des agences de voyages, le ministre a précisé qu’elles ne relèvent pas de la compétence de son département, mais sont placées sous la supervision du département du Tourisme, tout en réaffirmant la volonté du ministère de poursuivre la coordination avec l’ensemble des intervenants.