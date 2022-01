Les entraînements de l’EN sans Hakimi, Bounou et Fajr

Les Lions de l'Atlas poursuivent leurs entraînements, samedi à Yaoundé, au Cameroun, en vue de disputer les huitièmes de finale de la CAN-2021 face au Malawi.



Ces entraînements, fermés, ont connu l'absence du portier Yassine Bounou, du latéral, Achraf Hakimi, et du milieu de terrain, Fayçal Fajr.



La sélection nationale affrontera, mardi prochain à 20h au Stade Ahmadou Ahidjou à Yaoundé,son homologue malawienne aux huitièmes de finale de la CAN-2021. Le Malawi a fini à la 3è place du groupe B, derrière le Sénégal et la Guinée, alors que les Lions de l’Atlas ont fini la phase de poules en beauté, en occupant la 1ère place du groupe C, après deux victoires et un match nul.



Par ailleurs, Lles deux Lions de l'Atlas, Sofiane Boufal et Achraf Hakimi, figurent dans l'équipe type de la phase de poules de la CAN.



Boufal s'est distingué lors de ce premier tour, notamment en inscrivant deux buts, un contre le Ghana et l'autre face au Gabon. Achraf Hakimi, immuable latéral droit, a marqué un magnifique coup-franc face aux Panthères.



Figurent également dans cette équipe type, notamment les deux Egyptiens Sehnnawy et Hejazi et le buteur du tournoi Vincent Aboubakar.